"Đòn bẩy" cho hạ tầng số

Trong định hướng phát triển, Quảng Ninh sẽ xây dựng thành phố trên cơ sở lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dịch vụ cao làm động lực. Để hoàn thành mục tiêu này, Quảng Ninh đã sớm “bắt tay” với các doanh nghiệp hàng đầu nhằm kết nối, hợp tác, khai thác nguồn lực thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nền tảng cho giai đoạn mới

Phát huy những kết quả đạt được trong hơn 1 thập kỷ đồng hành cùng nhau, ngày 10/7/2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Quảng Ninh là địa phương đầu tiên ký kết hợp tác chiến lược với Công ty CP FPT - doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Hai bên thống nhất hợp tác xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, công nghiệp và công nghệ quốc tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hợp tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng, phát triển hạ tầng số tại Quảng Ninh; hợp tác phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo các cấp, giáo dục nghề nghiệp.

Quảng Ninh và Trường Đại học FPT ký thoả thuận hợp tác về việc đưa sinh viên thực tập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (ngày 6/1/2026).

Cùng với FPT, ngay trong năm đầu của giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Theo đó, hai bên hợp tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển chính quyền số, dữ liệu số, dịch vụ số, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; hợp tác nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, bao gồm hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng số, nhằm phục vụ chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và kinh tế số, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch; hợp tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực số, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới.

Ngay sau MobiFone, Quảng Ninh tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel). Việc ký kết thoả thuận hợp tác lần này nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng số, nền tảng số, cùng các dịch vụ số trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo thoả thuận, Quảng Ninh và Viettel sẽ hợp tác nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các giải pháp phát triển chính quyền số, dữ liệu số, dịch vụ số nhằm xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công; hợp tác, tư vấn phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ, xử lý, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; hợp tác, nghiên cứu thành lập, xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm Khu kinh tế số và tri thức tự do tỉnh Quảng Ninh; hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân nâng cao năng lực số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn VNPT trao biên bản thỏa thuận hợp tác (ngày 25/5/2026).

Ngoài 3 doanh nghiệp nói trên, Quảng Ninh đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với Tập đoàn VNPT. Trên cơ sơ đó, hai bên hợp tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển chính quyền số, dữ liệu số và dịch vụ số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, hợp tác nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước, bao gồm: Hạ tầng viễn thông băng rộng, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng số dùng chung; bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thống nhất, phục vụ chuyển đổi số phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Ninh và VNPT cũng sẽ hợp tác, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng, cũng như khai thác hiệu quả hạ tầng, nền tảng số nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao năng lực số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Việc “bắt tay” với các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ đã tạo nền tảng vững chắc cho Quảng Ninh trong mỗi giai đoạn phát triển của kỷ nguyên mới.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Triều.

Thúc đẩy hỗ trợ toàn diện

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, Quảng Ninh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn, chậm trễ, đình trệ trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức là nhiệm vụ được Quảng Ninh đặt lên hàng đầu. Để hoàn thành nhiệm vụ này, công nghệ là điều kiện tiên quyết.

Từng đồng hành cùng Quảng Ninh trong thực hiện đề án chính quyền điện tử từ năm 2012, lần này FPT tiếp tục cùng địa phương vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong đó, FPT đã triển khai một hệ thống điện toán đám mây (Cloud) riêng biệt để vận hành nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới, thay thế hoàn toàn cho hệ thống cũ; huy động hơn 100 chuyên gia công nghệ túc trực trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường, đặc khu và tỉnh; tổ chức diễn tập, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống nhiều vòng để vận hành trơn tru; phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức…

Qua đó, hệ thống không chỉ đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi, thông suốt, hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn tiết kiệm chi phí, giảm tải khối lượng công việc, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao hiệu quả quản trị.

Bà Nguyễn Thị Duyên (khu 4, phường Hạ Long) chia sẻ: Việc giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Bằng việc áp dụng công nghệ, người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới. Mặc dù sinh sống ở phường Hạ Long, song để thuận tiện cho việc đi lại, tôi đã nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai để giải quyết thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ sau vài ngày, tôi đã được nhận kết quả.

Nhân viên kỹ thuật của Viettel kiểm tra trạm thu phát sóng di động.

Không chỉ có FPT, thời gian qua MobiFone cũng tích cực đồng hành cùng Quảng Ninh trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Nổi bật là việc đồng hành cùng địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, MobiFone đã triển khai vận hành hiệu quả hệ thống trực tuyến từ trụ sở UBND các phường Việt Hưng, Hạ Long… tới từng khu phố; triển khai hệ thống điều hành thông minh (IOC) trong công tác theo dõi, thống kê cử tri tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên địa bàn cấp xã; duy trì hệ thống truyền thanh thông minh với 500 cụm tại hơn 400 khu vực bỏ phiếu…

Hiện MobiFone đang tích cực ứng dụng công nghệ AI tạo nhân vật ảo, góp phần số hóa, hiện đại hóa toàn diện công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hành chính trực quan tại cơ sở; xây dựng hệ thống zalo miniapp của chính quyền địa phương tại các xã, phường, đặc khu; triển khai mô hình camera AI...

Nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trên cơ sở thoả thuận hợp tác, thời gian qua VNPT đã cung cấp 100% đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hội nghị truyền hình của Quảng Ninh đến 54 xã, phường, đặc khu; đường truyền mật, chuyên dùng... đến tất cả các địa phương cấp xã; mạng di động của VNPT phủ sóng rộng khắp phục vụ công tác điều hành của chính quyền các cấp...

Đến nay, VNPT đã đầu tư gần 2.400 trạm BTS trên địa bàn Quảng Ninh cung cấp các dịch vụ viễn thông cho người dân. Đồng thời, tích cực phối hợp cài đặt 6.800 chữ ký số cho công dân, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, số hóa VR360 các điểm di tích văn hóa trên địa bàn… Đặc biệt, VNPT cũng đang đồng hành cùng Quảng Ninh trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại các xã, phường, đặc khu, đảm bảo hoàn thành trước 31/10/2026.

Bằng quyết tâm của Quảng Ninh, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực chủ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và mở ra các không gian phát triển mới cho nền kinh tế, mà còn là trụ cột tư tưởng chủ đạo trong mô hình tăng trưởng mới của Quảng Ninh. Từ đó, đưa Quảng Ninh phát triển thành thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt.