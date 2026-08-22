Để mỗi công dân làm chủ công nghệ trong thời đại số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc đẩy mạnh xây dựng công dân số đang góp phần trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, hình thành ý thức, trách nhiệm công dân trên môi trường mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống hằng ngày.

Tuổi trẻ xã Ba Chẽ hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử trong giải quyết TTHC và xử lý những lỗi thường gặp trên VNeID.

Quá trình triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, Quảng Ninh luôn khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy người dân tham gia vào hoạt động chuyển đổi số nhằm giúp mỗi người có những trải nghiệm với các công nghệ mới và những tiện ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại.

Đặc biệt, trong giải quyết TTHC, Quảng Ninh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sự chính xác, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện 2.193 TTHC do các bộ, ngành ban hành. Toàn bộ thủ tục được niêm yết công khai, đầy đủ, gắn mã QR tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, đồng thời đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm kết nối đồng bộ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành và của tỉnh.

Đến nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 98,3%, số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 91,6%... Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 10 kiosk thông minh được triển khai tại 9 cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ người dân xác thực điện tử, tra cứu thông tin và cấp bản sao số tài liệu điện tử một cách thuận tiện chỉ với thao tác trên màn hình cảm ứng, người dân có thể sử dụng các tiện ích ngay tại điểm giao dịch, giúp giảm thời gian chờ đợi và các khâu trung gian.

Chị Tạ Minh Châu (khu 4, phường Hà Tu) cho biết: Tôi thấy thao tác quy trình giải quyết thủ tục trên kiosk thông minh khá nhanh chóng, chưa đầy 3 phút đã hoàn thành được các giấy tờ thủ tục cần thiết và sau đó có mã QR chuyển toàn bộ bản sao về điện thoại cho tôi. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn có người gặp khó khăn khi thao tác trên kiosk, nhất là đối với người lớn tuổi. Vì vậy, rất cần có các lớp tập huấn, hoặc thường xuyên có cán bộ hỗ trợ công dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục qua ứng dụng số.

Ứng dụng số không chỉ minh chứng cho nỗ lực, quyết tâm xây dựng chính quyền số từ cơ sở, mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét trong nhận thức, thói quen của người dân khi chủ động tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, chuyển đổi số cũng hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân, mọi lúc, mọi nơi. Bà Nguyễn Thị Tiệp (phường Cao Xanh) cho biết: Hiện nay hầu hết các cửa hàng đã sử dụng mã QR, việc thanh toán mua hàng hóa không dùng tiền mặt của người dân cũng rất nhanh gọn. Tôi đã đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, nên việc chi tiêu, mua sắm thuận tiện hơn. Việc thanh toán tiền điện, nước, internet, viện phí, học phí... cũng rất thuận tiện, chính xác thông qua ứng dụng số...

Để chuyển đổi số tiếp tục lan tỏa đến người dân, thời gian qua các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường hướng dẫn công dân sử dụng thành thạo kỹ năng số trong công việc, cũng như đời sống hằng ngày.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin. Tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, huy động ĐVTN làm nòng cốt đồng hành cùng chính quyền, lực lượng công an địa phương đưa các tiện ích số đến gần người dân.

Cùng với việc duy trì các đội hình thanh niên thường trực tại các trung tâm phục vụ hành chính công, ĐVTN còn trực tiếp đến khu dân cư, nhà văn hóa, chợ dân sinh, trường học, khu công nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác các tiện ích số phục vụ cuộc sống.

Người dân mua sắm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026.

Với 120 đội hình thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tài khoản định danh điện tử VNeID và các tiện ích số thiết yếu. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh còn tổ chức hơn 450 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút gần 125.000 lượt người tham gia.

Bà Đào Thị Nụ (xã Ba Chẽ) cho biết: Đoàn Thanh niên xã tổ chức hướng dẫn bà con ứng dụng định danh điện tử trong giải quyết TTHC. Chúng tôi được hướng dẫn đăng nhập và sử dụng tài khoản định danh điện tử; khai thác các tiện ích trên VNeID; sử dụng thông tin, giấy tờ điện tử và cách nhận biết, xử lý những lỗi thường gặp khi sử dụng ứng dụng này.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng tăng cường phối hợp tổ chức phổ biến kỹ năng số cho người dân. Mới đây, UBND phường Liên Hòa phối hợp với VNPT Quảng Ninh tổ chức hội nghị truyền thông mô hình Nhà văn hóa số, Khu phố số và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho 160 cán bộ và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Sở KH&CN vừa ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho người dân; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, lan tỏa tinh thần chủ động học tập, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đời sống.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Ninh. Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, dữ liệu dân cư, kỹ năng số, an ninh mạng, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số và công dân số… Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng xã hội số và hình thành những công dân số chủ động, sáng tạo trên địa bàn tỉnh.