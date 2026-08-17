Khẩn trương xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Chiều 17/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND (ngày 27/7/2026) của UBND tỉnh về 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Triển khai kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch, quyết định phân công nhiệm vụ, văn bản đôn đốc, báo cáo tiến độ và cung cấp số liệu minh chứng cho kết quả thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 234/586 nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai chính sách hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ; cấp kết quả điện tử; mua sắm trang thiết bị đầu cuối; phân bổ và giải ngân kinh phí.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh việc thực hiện 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số phải đảm bảo cụ thể, thực chất, hiệu quả. Đồng chí chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại để hoàn thiện các thể chế; triển khai hiệu quả chính sách nhân lực; quan tâm mua sắm thiết bị đầu cuối; sử dụng phần mềm bản quyền; nâng cấp thiết bị công nghệ liên quan an ninh, an toàn; triển khai các ứng dụng quản lý theo chuyên ngành.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu rà soát cơ sở dữ liệu trọng yếu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, liên thông; đôn đốc triển khai dự án số; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nghiên cứu đề xuất triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các doanh nghiệp đầu tư giải quyết dứt điểm vùng lõm sóng di động.