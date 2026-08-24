TKV - Hướng tới doanh nghiệp thông minh

Thực hiện Đề án chuyển đổi số Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 243/QĐ-TKV (gọi tắt là Đề án 243), Tập đoàn đã từng bước xây dựng nền tảng doanh nghiệp số.

Trung tâm giám sát điều hành sản xuất của Công ty Than Khe Chàm - TKV.

Một trong những kết quả quan trọng của Đề án 243 là từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, hình thành môi trường làm việc số trong toàn Tập đoàn. Các quy định, quy trình về quản lý văn bản điện tử, khai thác kho dữ liệu tập trung, an toàn thông tin, họp trực tuyến, tiêu chuẩn Camera AI... được ban hành, tạo cơ sở để quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Đặc biệt, Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh giúp tổng hợp số liệu về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho theo ngày, tháng, năm; từng bước thay thế phương thức báo cáo thủ công, giúp lãnh đạo các cấp có thêm công cụ theo dõi, phân tích và phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Trong quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tiếp tục được nâng cấp, chữ ký số được triển khai rộng rãi. Kho tra cứu văn bản trực tuyến, hợp đồng điện tử, hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương cùng nhiều ứng dụng số đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí và tăng tính minh bạch. Thực tế tại nhiều đơn vị cho thấy, ứng dụng quản lý văn bản điện tử và chữ ký số giúp giảm khoảng 30-40% thời gian xử lý văn bản. Mô hình phòng họp không giấy, họp trực tuyến cũng ngày càng phổ biến, từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống.

Tại các đơn vị sản xuất, hiệu quả của quá trình chuyển đổi số được thể hiện cụ thể qua từng công việc hằng ngày của cán bộ, công nhân. Tại Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, đơn vị đang đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng kho dữ liệu tập trung gắn với hệ thống báo cáo thông minh. Dữ liệu từ các lĩnh vực sản xuất, tài chính, nhân sự, vật tư, kỹ thuật, thiết bị... từng bước được kết nối trên một nền tảng thống nhất, thay cho tình trạng phân tán ở từng bộ phận.

Anh Phạm Văn Kiên (Phó Phòng Cơ điện vận tải, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin), cho biết: Một trong những điểm đáng chú ý trong lộ trình chuyển đổi số của công ty là từng bước đưa AI vào hoạt động quản lý. AI được ứng dụng trong huấn luyện an toàn, tuyên truyền, dự báo và cảnh báo nguy cơ liên quan đến kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động. Trong quản trị, AI cũng mở ra khả năng phân tích dữ liệu sản xuất, hỗ trợ lập kế hoạch, dự báo xu hướng, qua đó cung cấp thêm cơ sở cho cán bộ quản lý trong quá trình ra quyết định.

Công nhân Than Vàng Danh điểm danh bằng thiết bị nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay tại nhà giao ca.

Một ứng dụng khác đang phát huy hiệu quả tại Than Vàng Danh là phần mềm ca lệnh sản xuất. Từ giao ca, nhập và nhận lệnh đến chấm công đều được số hóa; công nhân có thể chấm công bằng nhận diện khuôn mặt trước khi vào ca. Anh Ngô Văn Khương (Quản đốc Phân xưởng Khai thác 12, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin), chia sẻ: “Sau khi đưa phần mềm vào sử dụng, thời gian giao ca giảm từ hơn 1 giờ xuống chỉ còn khoảng 30 phút; giúp cán bộ, công nhân có thêm thời gian trực tiếp cho sản xuất”.

Sau 2 năm triển khai Đề án 243, một trong những dấu ấn rõ nét là các mô hình sản xuất thông minh bắt đầu được hình thành tại nhiều đơn vị. Tiêu biểu là mô hình mỏ thông minh được thí điểm tại Công ty Than Khe Chàm - TKV với 9 hạng mục tự động hóa; hệ sinh thái phần mềm Esoft tại Công ty Than Dương Huy - TKV; robot tự động hỗ trợ nghiệp vụ kế toán tại Công ty CP Giám định - Vinacomin;

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV lắp đặt hệ thống camera AI cảnh báo dị vật trên băng tải, giám sát an ninh tại đơn vị.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án 243, giai đoạn 2026-2030, TKV tiếp tục tập trung chuẩn hóa dữ liệu, phát triển kho dữ liệu lớn; đẩy mạnh ứng dụng BI, AI và các công cụ phân tích, dự báo phục vụ điều hành; triển khai các hệ thống lõi như ERP, MES, Smart Mine, Smart Plant; đầu tư hạ tầng điện toán đám mây gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và phát triển nguồn nhân lực số. Mục tiêu là đến năm 2030 xây dựng TKV trở thành doanh nghiệp số, vận hành thông minh, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.