Mùa hè số cùng VNeID

Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06” đang được tuổi trẻ Quảng Ninh triển khai bằng những việc làm cụ thể, sát với nhu cầu của cộng đồng.

Cùng với việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ, VNeID ngày càng được bổ sung nhiều tiện ích, tích hợp giấy tờ cá nhân, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe... Tuy nhiên, với người cao tuổi, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số hay người dân ở miền núi, biên giới, hải đảo, việc sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số vẫn còn những khó khăn nhất định.

Xuất phát từ thực tế đó, tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, huy động đoàn viên, thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt đồng hành cùng chính quyền và lực lượng Công an đưa tiện ích số đến gần với người dân.

Đoàn TNCS phường Hiệp Hòa hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Sau hơn một tháng triển khai, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 120 đội hình tình nguyện, thu hút hơn 3.250 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia; trực tiếp hỗ trợ trên 85.000 lượt người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng, tiện ích số; tuyên truyền, hướng dẫn gần 135.000 lượt người về tài khoản định danh điện tử VNeID và các tiện ích số thiết yếu.

Trước khi triển khai nhiệm vụ, tất cả các đội hình đều được tập huấn thống nhất về kỹ năng hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt cũng như các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp đoàn viên, thanh niên chủ động xử lý những tình huống phát sinh, hỗ trợ người dân thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng các tiện ích số.

Các đội hình tình nguyện được bố trí phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm người dân có thể tiếp cận và được hỗ trợ ngay khi có nhu cầu. Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên nền tảng số. Ở khu dân cư, chợ dân sinh, trường học, khu công nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, nội dung hỗ trợ được mở rộng theo nhu cầu thực tế, tập trung vào VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Cán bộ Công an đặc khu Cô Tô hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID. Ảnh: Hồng Hạnh (CTV)

Bên cạnh tuyên truyền, các đội hình thanh niên phối hợp với lực lượng Công an trực tiếp hỗ trợ người dân hoàn thiện tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ và sử dụng các tiện ích trên VNeID. Với những trường hợp còn vướng mắc trong quá trình xác thực thông tin hoặc gặp khó khăn khi thao tác, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ xử lý hoặc kết nối với cơ quan chức năng để giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, cho biết: “Trong kỷ nguyên số, thanh niên không chỉ cần nhanh nhạy tiếp cận công nghệ, mà phải là lực lượng tiên phong trong học tập, làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Theo đồng chí, việc triển khai “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số cùng VNeID” và các hoạt động phổ cập kỹ năng số đang tạo môi trường để thanh niên học công nghệ thông qua thực tiễn, đồng thời kết nối công nghệ với những nhu cầu cụ thể của người dân.

Đoàn Thanh niên xã Quảng Đức tổ chức chương trình "Mùa hè số cùng VNeID", giới thiệu và hướng dẫn nền tảng "Bình dân học vụ số" cho đoàn viên, thanh niên. (Ảnh CTV)

Với lợi thế nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, đoàn viên, thanh niên đang phát huy vai trò “cầu nối” tại cơ sở. Không chỉ hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, các đội hình còn tuyên truyền về lợi ích của định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử; giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng các nền tảng số.

Màu áo xanh lan tỏa “Mùa hè số cùng VNeID” đang góp phần đưa chuyển đổi số trở thành một phần thiết thực trong đời sống, hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả trong cộng đồng.