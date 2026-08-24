Sáng tạo sản phẩm truyền thông thời đại công nghệ

Không chỉ tiếp nhận thông tin, người trẻ đang ngày càng trở thành những “nhà sáng tạo nội dung”, chủ động kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ của thời đại số. Từ cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” năm 2026, nhiều ĐVTN đang thử nghiệm cách làm truyền thông mới, kết hợp công nghệ số với câu chuyện và trải nghiệm thực tế, qua đó đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên Ban Quản lý Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử xây dựng điểm check-in "Tôi yêu Quảng Ninh".

MV ca nhạc “Chạm vào miền di sản” với thời lượng 5 phút của Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu mở đầu bằng những khuôn hình quen thuộc của vịnh Hạ Long, hang động, cầu Bãi Cháy, Bảo tàng Quảng Ninh…, nhưng được xử lý bằng nhịp dựng nhanh, hiệu ứng đồ họa và các lớp hình ảnh số để tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại. Xen giữa những cảnh quan đặc trưng là hình ảnh ĐVTN trực tiếp giới thiệu, tương tác với du khách, giúp sản phẩm không dừng ở một video quảng bá phong cảnh mà có thêm câu chuyện về người trẻ tham gia giới thiệu quê hương.

Theo anh Hoàng Minh Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu, ngay sau khi Tuần Châu được lựa chọn là một trong 6 điểm cấp tỉnh phát động chiến dịch, Đoàn phường đã giao CLB Xung kích số với 12 thành viên xây dựng sản phẩm dự thi. Nhóm cùng lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu hình ảnh, sử dụng AI hỗ trợ gợi ý lời ca, cách tổ chức nội dung và một số hiệu ứng hình ảnh; sau đó tiếp tục biên tập, sắp xếp lại để phù hợp với mạch kể và hình ảnh thực tế của Quảng Ninh.

MV ca nhạc “Chạm vào miền di sản” của Đoàn Thanh niên phường Tuần Châu tham gia cuộc thi.

Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô lựa chọn cách kể từ chính những chất liệu đời sống của địa phương qua video “Hoành Mô - Sắc màu biên cương trong hành trình chuyển đổi số”. ĐVTN xã trực tiếp tham gia các hoạt động ở cơ sở, trải nghiệm không gian bản làng, gặp gỡ đồng bào dân tộc, tìm hiểu trang phục truyền thống, sản vật và ẩm thực địa phương. Những khuôn hình về nương vườn, nhà ở, con người và sinh hoạt thường ngày giúp video giữ được vẻ gần gũi, đồng thời cho thấy câu chuyện chuyển đổi số không tách rời đời sống ở một xã biên giới.

ĐVTN xã Hoành Mô tham gia thực hiện video “Hoành Mô - Sắc màu biên cương trong hành trình chuyển đổi số”.

“Chạm vào miền di sản” và “Hoành Mô - Sắc màu biên cương trong hành trình chuyển đổi số” là 2 trong gần 20 sản phẩm đã được gửi về tham gia Cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” năm 2026. Cuộc thi được triển khai từ tháng 6 đến tháng 10/2026, với nhiều loại hình như sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, video clip ngắn, vlog, infographic, motion graphic và các hình thức truyền thông số sáng tạo khác.

Để cuộc thi lan tỏa rộng khắp, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh triển khai chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh”, đồng thời tổ chức phát động tại 6 điểm cấp tỉnh gồm: An Sinh, Yên Tử, Quảng Yên, Tuần Châu, Hoành Mô và Móng Cái. Các sản phẩm gửi về bước đầu cho thấy sự đầu tư khá rõ về nội dung và hình thức. Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người hay những đổi thay của từng vùng đất ở Quảng Ninh được cô đọng thành video ngắn, âm nhạc, đồ họa, hình ảnh động và những nội dung phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Phía sau một sản phẩm vài phút vẫn là quá trình tìm tư liệu, đi thực tế, lựa chọn cảnh quay, gặp gỡ người dân và xác định câu chuyện muốn kể. Chính quá trình đó giúp ĐVTN không chỉ rèn kỹ năng số mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nơi mình đang sống.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Vũ cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khuyến khích ĐVTN có thêm nhiều ý tưởng và sản phẩm mới tham gia, qua đó mở rộng sức lan tỏa của cuộc thi trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng tuyên truyền trên môi trường số. Các sân chơi về chuyển đổi số cũng sẽ được duy trì, mở rộng để thanh niên có điều kiện phát huy đam mê, khả năng sáng tạo. Qua đó, những nhân tố có kỹ năng tốt sẽ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để trở thành những “sứ giả số” trên không gian mạng.