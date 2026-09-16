Lượng người xem lễ trao giải Emmy giảm gần 10% so với năm ngoái

Theo số liệu do đài NBC công bố hôm 15/9, khoảng 6,7 triệu khán giả đã theo dõi lễ trao giải Emmy lần thứ 78 trên truyền hình vào khung giờ vàng. Lượng người xem giảm gần 10% so với năm ngoái, tiếp tục sụt giảm sau hai năm tăng trưởng.

Khoảng 6,7 triệu khán giả đã theo dõi lễ trao giải Emmy lần thứ 78 trên truyền hình vào khung giờ vàng . Ảnh: AP

Năm 2024, lễ trao giải Emmy trên ABC thu hút khoảng 6,87 triệu người xem, trong khi con số này trên CBS năm ngoái là 7,42 triệu. Lượng người xem năm nay vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 4,3 triệu của chương trình phát sóng trên Fox vào tháng 1/2024. Chương trình khi đó bị lùi lịch nhiều tháng do các cuộc đình công của giới biên kịch và diễn viên Hollywood. Lễ trao giải Emmy được luân phiên phát sóng hằng năm trên bốn mạng truyền hình lớn.

Bộ phim “Widow's Bay” của Apple TV là tác phẩm giành nhiều giải thưởng nhất trong đêm trao giải hôm 14/9, vượt xa các đối thủ. Chương trình do nữ diễn viên Mariska Hargitay, ngôi sao của series “Law & Order: Special Victims Unit”, dẫn dắt đã giúp bộ phim lập kỷ lục mới đối với thể loại hài, với 14 giải Emmy. “The Pitt” giành giải Phim chính kịch xuất sắc nhất năm thứ hai liên tiếp.

Lễ trao giải được phát sóng cùng thời điểm với trận Monday Night Football đầu tiên trong năm giữa Kansas City Chiefs và Denver Broncos trên kênh ESPN, tạo ra sự cạnh tranh lớn về lượng khán giả. Như thường lệ khi Emmy được phát sóng trên NBC, chương trình chuyển từ khung giờ Chủ nhật quen thuộc sang thứ Hai để NBC có thể phát sóng Sunday Night Football. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc lễ trao giải phải cạnh tranh với Monday Night Football. Chương trình phát sóng trận bóng bầu dục không làm chương trình dẫn trước, như một số mạng truyền hình vẫn thực hiện khi phát sóng lễ trao giải.

Emmy luôn có lượng người xem thấp hơn đáng kể so với các lễ trao giải tương tự, chưa bằng một nửa lượng khán giả của Oscar hoặc Grammy và thấp hơn đáng kể so với Quả cầu vàng. Vị trí vào tháng 9 trên lịch phát sóng đồng nghĩa với việc lễ trao giải luôn phải cạnh tranh, theo cách này hay cách khác, với bóng bầu dục Mỹ – môn thể thao trực tiếp duy nhất vẫn duy trì được lượng khán giả truyền hình toàn quốc lớn như trước đây.

Trong kỷ nguyên truyền hình trực tuyến và những bộ phim truyền hình danh tiếng, lễ trao giải phải đối mặt với thực tế rằng các tác phẩm được đề cử có thể tạo ra sự chú ý đặc biệt nhưng không thu hút lượng khán giả lớn. Trong những năm 1990, “Seinfeld” và “ER” vừa thu hút lượng người xem khổng lồ, vừa giành nhiều giải Emmy – điều mà “Widow's Bay” và “The Pitt” không làm được. Lần gần nhất lễ trao giải Emmy thu hút hơn 10 triệu người xem là năm 2018, với 10,2 triệu khán giả. Năm 2000, chương trình có gần 22 triệu người xem, mức được cho là khó có khả năng đạt lại trong tương lai.