Bắc Kinh cấm sở hữu thiết bị bay không người lái từ giữa tháng 11

Bắc Kinh sẽ cấm sở hữu và lưu giữ thiết bị bay không người lái trong phạm vi thành phố từ ngày 15/11, tiếp tục siết chặt quản lý sau lệnh cấm bán loại thiết bị này hồi tháng 5. Những trường hợp vi phạm có thể bị tịch thu thiết bị và xử phạt.

Một nghệ sĩ biểu diễn nghỉ ngơi gần biển báo “Khu vực cấm máy bay không người lái” tại Bắc Kinh. Ảnh: AP.

Theo các quy định sửa đổi được chính quyền Bắc Kinh công bố ngày 13/9, lệnh cấm áp dụng đối với cả thiết bị bay không người lái và các bộ phận quan trọng của chúng. Các cá nhân và doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt, đồng thời thiết bị có thể bị cơ quan chức năng tịch thu.

Động thái siết quản lý mới nhất được đưa ra sau vụ một máy bay cỡ nhỏ lao vào một tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 6, khiến phi công thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Bắc Kinh trước đó đã cấm các chuyến bay bằng thiết bị bay không người lái nếu chưa được cấp phép với lý do an ninh, đồng thời xác định toàn bộ khu vực hành chính của thành phố là vùng trời hạn chế.

Theo các quy định được thông qua hồi tháng 3 và có hiệu lực từ ngày 1/5, những người đã sở hữu thiết bị bay không người lái tại Bắc Kinh phải đăng ký thiết bị bằng tên thật và thông tin nhận dạng. Tuy nhiên, người sở hữu vẫn được phép giữ các thiết bị đã đăng ký nếu đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt.

Quy định sửa đổi được thông qua trong tháng này sẽ tiến thêm một bước khi cấm cả việc sở hữu hoặc lưu giữ thiết bị bay không người lái và những linh kiện chủ chốt trong phạm vi Bắc Kinh kể từ ngày 15/11.

Theo báo Beijing Daily, chính quyền thành phố sẽ trợ cấp cho những người đang sở hữu thiết bị nếu bán lại tại các điểm thu mua được chỉ định. Chủ sở hữu cũng có thể lựa chọn tiêu hủy, tái chế thiết bị để nhận một khoản trợ cấp nhỏ hoặc chuyển chúng ra ngoài Bắc Kinh trước khi quy định mới có hiệu lực.

Tại các khu vực khác của Trung Quốc, người dân vẫn có thể sử dụng thiết bị bay không người lái ngoài trời nhưng phải đăng ký thiết bị bằng tên thật. Việc mang thiết bị bay không người lái từ bên ngoài vào Bắc Kinh, kể cả đối với khách du lịch, hiện đã bị cấm.