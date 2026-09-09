Bảo đảm an toàn những bữa ăn bán trú

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn bán trú luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp, ngành, nhà trường và phụ huynh học sinh. Do vậy, ngay từ đầu năm học, các trường học có bếp ăn bán trú trên địa bàn thành phố đã tăng cường kiểm soát từ nguồn thực phẩm đầu vào, khâu chế biến đến quy trình vệ sinh theo quy định.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học và THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất) có 288/302 học sinh tiểu học ăn bán trú. Để đảm bảo chất lượng bữa ăn cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), nhà trường đã phối hợp cùng Ban Đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp khảo sát các cơ sở cung cấp suất ăn, nắm bắt quy trình sản xuất và chỉ ký hợp đồng với các đơn vị có đủ hồ sơ pháp lý và nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, an toàn, chất lượng. Định kỳ hằng tháng, đại diện trường và phụ huynh kiểm tra đột xuất quy trình nhập nguyên liệu, chế biến và lưu mẫu thức ăn.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Vũ Oai (xã Thống Nhất) ăn trưa tại trường.

Bà Hoàng Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vũ Oai, cho biết: Quán triệt Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục, nhà trường đã rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện phục vụ của cơ sở cung cấp suất ăn; đồng thời công khai thực đơn tuần và gửi ảnh suất ăn hằng ngày để phụ huynh cùng giám sát.

Ông Hoàng Bảo, Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, chia sẻ: Gia đình tôi rất yên tâm khi gửi con ăn bán trú tại trường. Cách làm việc trách nhiệm và minh bạch của nhà trường giúp các bữa ăn của con vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa an toàn VSTP.

Tại Trường Mầm non Bình Dương (phường An Sinh), năm học mới này, toàn trường có 620 học sinh ăn bán trú, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với chất lượng dinh dưỡng, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.

Theo cô Lê Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Dương, công tác ATTP được triển khai đồng bộ qua nhiều giải pháp. Nhà trường chủ động phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp xác minh năng lực đơn vị cung cấp thực phẩm; tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh đó, việc theo dõi sức khỏe học sinh trong và sau bữa ăn được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các bất thường.

Để bảo đảm nguồn nước chế biến, trường sử dụng nước máy đã được cơ quan y tế kiểm nghiệm chứng nhận và định kỳ vệ sinh hệ thống bể chứa. Ngoài ra, nhà trường công khai thực đơn và chi phí đi chợ hằng ngày trên website cùng bảng tin ở các điểm trường để phụ huynh tiện theo dõi, giám sát.

Phụ huynh Trường Mầm non Bình Dương (phường An Sinh) tham gia giám sát bữa ăn bán trú.

Ông Nguyễn Đình Hào, Giám đốc Trạm Y tế phường An Sinh, cho biết: Toàn phường hiện có 5 trường học với 4.670 học sinh. Trong đó, 2 trường mầm non tự tổ chức bếp ăn bán trú; 3 trường Tiểu học và THCS còn lại do chưa đủ điều kiện nên ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.

Chuẩn bị cho năm học mới, Trạm Y tế phường đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các trường học rà soát, đánh giá toàn diện nhân lực, cơ sở vật chất của các bếp ăn tập thể, căng tin trên địa bàn. Đơn vị đã thẩm định kỹ hồ sơ, tư cách pháp nhân và chất lượng thực phẩm để lựa chọn nhà cung cấp uy tín cho các trường; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Trạm cũng đã tham mưu thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của các đơn vị cung ứng suất ăn sẵn cho khối Tiểu học và THCS; xây dựng quy trình phòng ngừa, xử lý sự cố ATTP có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, y tế và địa phương nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho học sinh; tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh về chất lượng thực phẩm…

Bước vào năm học 2026-2027, Quảng Ninh đón gần 372.000 học sinh tại 731 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại đã tạo điều kiện cho nhiều trường học, đặc biệt là hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú vùng biên giới tổ chức bữa ăn cho học sinh. Việc chú trọng chất lượng và ATTP trong từng bữa ăn bán trú không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ, mà còn củng cố niềm tin vững chắc từ phía phụ huynh.