Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026, triển khai chương trình công tác năm học 2026 - 2027

Sáng 1/10, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026, triển khai chương trình công tác năm học 2026 - 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, Công tác Hội và phong trào sinh viên toàn thành phố được triển khai hiệu quả theo chủ đề “Sinh viên Quảng Ninh vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Các hoạt động phong trào, hỗ trợ sinh viên, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống được triển khai đồng bộ, gắn với thực tiễn từng đơn vị.

Toàn tỉnh hiện có 13.758 sinh viên đang học tập tại 8 trường đại học, cao đẳng. Trong năm học, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã thu hút 550 sinh viên đăng ký thi đua, có 48 sinh viên và 7 tập thể được trao danh hiệu cấp tỉnh. Các cấp bộ Đoàn, Hội duy trì 31 câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học, thu hút gần 1.100 hội viên, sinh viên; có 15 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên tham gia và làm chủ đề tài.

Phong trào tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh, với hơn 7.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện. Đặc biệt, các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số đã thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên, trực tiếp hỗ trợ hơn 28.450 lượt người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các xã, phường, đặc khu.

Đặc biệt, năm học 2025 - 2026 Hội Sinh viên thành phố Quảng Ninh tiếp tục vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn quốc, ghi nhận những nỗ lực và đổi mới của toàn thể các cấp bộ Đoàn, Hội và sinh viên trên toàn thành phố.

3 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 – 2026 đã được tuyên dương.

Năm học 2026 - 2027, Hội Sinh viên thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác Hội; đồng hành, phát huy sinh viên có năng lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và triển khai các hoạt động tình nguyện ứng dụng tri thức phục vụ cộng đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ năm học 2026 – 2027; trong đó tập trung đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng hành cùng sinh viên trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.

Nhân dịp này, 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2025 – 2026 đã được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cũng tại hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký và chức danh Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.