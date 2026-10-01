Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng toàn diện

Khi tuổi thọ ngày càng tăng, nhu cầu được chăm sóc sức khỏe để sống vui, sống khỏe cũng trở nên thiết thực hơn với mỗi người cao tuổi. Sự quan tâm, chăm lo bằng những chính sách phù hợp đang góp phần giúp người cao tuổi Quảng Ninh có thêm điểm tựa để an tâm sống khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Linh Tiến Hằng, thôn Nà Làng (xã Ba Chẽ) được khám sức khỏe miễn phí.

Cuối tháng 7, ông Linh Tiến Hằng cùng nhiều người dân thôn Nà Làng (xã Ba Chẽ) có mặt từ sớm tại nhà văn hóa thôn để khám sức khỏe. Không phải đi xa, ngay gần nhà, ông được kiểm tra các chỉ số, khám sàng lọc và nghe bác sĩ tư vấn những vấn đề cần lưu ý. “Trước đây, thường khi nào thấy trong người không khỏe tôi mới đi khám. Nay được các bác sĩ về tận thôn khám miễn phí, kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho mình nên tôi rất phấn khởi. Qua khám, mình cũng biết tình trạng sức khỏe để chủ động giữ gìn, có vấn đề gì thì điều trị sớm” - ông Hằng chia sẻ.

Những buổi khám như ở Nà Làng là một phần trong chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí đang được triển khai trên toàn thành phố trong năm 2026. Dự kiến hơn 1,43 triệu người được khám, trong đó có 235.154 người từ 60 tuổi trở lên. Người cao tuổi được xác định là một trong những nhóm ưu tiên, nhất là những trường hợp có bệnh mạn tính, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại. Việc khám được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn; những trường hợp đặc biệt không thể đến cơ sở khám có thể được khám tại nhà. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp việc theo dõi, quản lý sức khỏe được duy trì thường xuyên hơn.

Việc chủ động đưa hoạt động khám, sàng lọc đến gần người dân càng cần thiết khi quy mô dân số già ngày một lớn. Đến nay, hơn 83% người cao tuổi trên địa bàn đã được cấp thẻ BHYT, trên 126.000 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Thành phố nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 700.000 đồng/người/tháng đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên và người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người hưởng trợ cấp được cấp thẻ BHYT miễn phí. Với những người tuổi cao, không có lương hưu hoặc hoàn cảnh còn khó khăn, đây là điểm tựa để họ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế khi cần.

Cùng với bảo đảm các chính sách an sinh, BHYT, nhu cầu chăm sóc y tế chuyên sâu cho người cao tuổi cũng được thành phố quan tâm. Năm 2022, Quảng Ninh đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi với hệ thống trang thiết bị hiện đại: CT 128 lát cắt, X-quang kỹ thuật số, đo đa ký giấc ngủ, máy chụp cắt lớp võng mạc OCTA...; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.

Các cựu chiến binh được lấy máu xét nghiệm trong chương trình khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Trang.

Nhu cầu khám, điều trị tại bệnh viện này những năm gần đây ngày càng tăng. 9 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tiếp nhận 11.838 lượt khám, tăng 62,1% so với cùng kỳ; 7.426 lượt điều trị nội trú, tăng 18,5%. Số lượt khám BHYT đạt 10.605, chiếm gần 90%; công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch đạt 131,9%. BSCKII Phạm Quang Dũng, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng, cho biết: Trước nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, bệnh viện tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh. Bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, tầm soát bệnh võng mạc do đái tháo đường và tăng huyết áp... Không chỉ phát triển chuyên môn tại chỗ, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện còn tham gia các đợt khám sức khỏe tại cộng đồng.

Từ một cơ sở chuyên khoa, mạng lưới chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được mở rộng ở các tuyến. Các bệnh viện trên địa bàn được định hướng phát triển chuyên ngành lão khoa, y học cổ truyền, tăng cường phục hồi chức năng; Trung tâm Bảo trợ sức khỏe người cao tuổi cũng được thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe đang từng bước hình thành sự kết nối từ cơ sở đến chuyên sâu: Người cao tuổi được khám, sàng lọc ngay tại nơi sinh sống, theo dõi và quản lý sức khỏe thường xuyên; khi phát hiện bệnh sẽ được điều trị ở tuyến phù hợp và tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu khi cần.