Khi âm nhạc mở cánh cửa hòa nhập

Âm nhạc đang trở thành nhịp cầu giúp trẻ rối loạn phát triển kết nối, thể hiện bản thân và tự tin hòa nhập. Với ý nghĩa đó, chương trình “Chạm nhạc - Chạm yêu thương” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương (phường Mạo Khê) đã mang đến không gian âm nhạc ấm áp dành cho trẻ có nhu cầu hỗ trợ.

Cuối tháng 9/2026, lớp học âm nhạc “Chạm nhạc – Chạm yêu thương” dành cho trẻ rối loạn phát triển được ra mắt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương (gọi tắt Trung tâm Hướng Dương). Với nhiều em, đây là lần đầu được trực tiếp làm quen với nhạc cụ, lắng nghe và tự mình tạo ra những âm thanh từ đàn, trống. Sự tò mò, háo hức hiện rõ qua từng ánh mắt, cử chỉ, tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt, nơi mọi cảm xúc và phản ứng của trẻ đều được trân trọng.

Lớp học âm nhạc dành cho trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương (phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh) tháng 9/2026.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Giám đốc Trung tâm Hướng Dương, ý tưởng đưa âm nhạc đến với trẻ rối loạn phát triển được hình thành từ tháng 8/2026, với mong muốn giúp trẻ tăng khả năng kết nối, cân bằng cảm xúc, khám phá năng lực và nuôi dưỡng đam mê. Ý tưởng đã nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị địa phương, đặc biệt là Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và nhạc sĩ Nguyễn Thiện Minh. Toàn bộ lớp học được tổ chức không thu phí đối với trẻ đang học tại Trung tâm. Mục tiêu của chương trình không phải đào tạo các em trở thành những người chơi nhạc chuyên nghiệp, mà tạo thêm một không gian giáo dục và trải nghiệm nghệ thuật để trẻ được lắng nghe, cảm nhận, thể hiện bản thân và kết nối với mọi người thông qua âm nhạc.

Nhiều năm hoạt động âm nhạc và đồng hành cùng trẻ tự kỷ, trẻ rối loạn phát triển đã thôi thúc nhạc sĩ Nguyễn Thiện Minh dùng âm nhạc như một cách hỗ trợ các em hòa nhập và thể hiện bản thân. Gần 10 năm qua, anh duy trì các lớp dạy nhạc và xây dựng ban nhạc “Hạ Long Xanh” dành cho trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ tại Quảng Ninh.

Đến với Trung tâm Hướng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Minh không chỉ trực tiếp giảng dạy mà còn hỗ trợ trống, đàn và một số nhạc cụ phục vụ lớp học. Hiện lớp có 8 học viên, gồm 6 em tự kỷ và 2 em khiếm thính, từ 14 đến 23 tuổi, học 3 buổi mỗi tuần. Căn cứ khả năng, sở thích và mức độ đáp ứng của từng em, giáo viên lựa chọn nhạc cụ phù hợp để hướng dẫn, giúp các em từng bước làm quen và phát huy năng lực.

Em Trần Thị Oanh được nhạc sĩ Nguyễn Thiện Minh hướng dẫn cảm thụ âm nhạc trong buổi học đầu tiên tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương.

Một trong những học viên của lớp là em Trần Thị Oanh (23 tuổi) bị khiếm thính. Sau những buổi đầu làm quen với nhiều loại nhạc cụ, Oanh được đánh giá phù hợp với đàn ghi ta và tiếp tục được hướng dẫn theo hướng này. Việc được học nhạc giúp em thêm tự tin, từng bước khám phá khả năng của bản thân và nuôi dưỡng mong muốn gắn bó với đàn ghi ta trong tương lai.

Không đặt nặng thành tích, chương trình chú trọng những tiến bộ nhỏ của trẻ về khả năng chú ý, tương tác, phối hợp vận động, biểu đạt cảm xúc và sự tự tin. Mỗi em có khả năng và nhịp độ tiếp nhận khác nhau nên quá trình tham gia được theo dõi, ghi nhận theo sự tiến bộ của từng cá nhân, thay vì so sánh giữa các em. Qua đó, phụ huynh cũng có thêm cơ hội đồng hành, quan sát và nhận thấy những chuyển biến tích cực của con.

Giá trị của “Chạm nhạc - Chạm yêu thương” không nằm ở số lượng trẻ có thể chơi thành thạo một nhạc cụ sau khóa học, mà ở những thay đổi tích cực trong quá trình các em tham gia. Đó có thể là việc chủ động chạm vào phím đàn, hòa theo nhịp trống, biết lắng nghe, phối hợp hoặc tự tin hoàn thành một giai điệu. Thông qua âm nhạc, chương trình giúp các em có thêm cách thể hiện bản thân, tìm thấy niềm vui và từng bước tăng khả năng kết nối với cộng đồng.