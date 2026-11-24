Phường Hồng Gai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết dân tộc

Trong 2 ngày 23-24/11, tại khu vực Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày Đại đoàn kết dân tộc (18/11) thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh và các đơn vị trên địa bàn. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng.

Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết dân tộc với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tham gia chương trình, người dân và du khách được hòa mình với nhiều hoạt động phong phú, như: Giao lưu văn nghệ, thi vẽ tranh với chủ đề “Hồng Gai trong mắt em”, giới thiệu các không gian văn hóa, gian hàng ẩm thực truyền thống, trải nghiệm giáo dục di sản dành cho học sinh.

Chương trình còn trình diễn Việt cổ phục “Gấm hoa trảy hội” cùng các tiết mục biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật âm nhạc truyền thống dân tộc, mang đến những trải nghiệm sinh động, giúp nhân dân, du khách hiểu thêm về vẻ đẹp trang phục và giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Lãnh đạo phường Hồng Gai cùng học sinh tham quan các không gian văn hoá do các khu dân cư, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện.

Ban giám khảo chấm điểm các không gian văn hoá tại Ngày hội Văn hoá.

Đông đảo nhân dân và du khách tham quan các hoạt động chương trình Ngày hội Văn hoá tại phường Hồng Gai.

Việc lựa chọn khu vực Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn làm địa điểm tổ chức Ngày hội Văn hoá phường Hồng Gai góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Trong không gian di tích giàu ý nghĩa lịch sử, các hoạt động văn hóa truyền thống được giới thiệu, tái hiện bằng những hình thức gần gũi, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, tìm hiểu và thêm trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo phường Hồng Gai trao giải Nhất cuộc thi không gian văn hoá phường Hồng Gai.

Lãnh đạo phường Hồng Gai trao thưởng tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Hồng Gai trong mắt em”.

Các không gian nghệ thuật được tái hiện đặc sắc, sinh động.

Ấn tượng không gian "Núi bài thơ lịch sử và thơ ca" của thầy cô và học sinh Trường THCS Lê Văn Tám tại Ngày hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Hồng Gai tiếp tục khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát huy vai trò của mỗi gia đình, khu phố và người dân trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc trên địa bàn.