Bệ đỡ cho một Quảng Ninh phát triển

Trong hành trình phát triển, Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm và nguồn lực lớn cho công tác an sinh xã hội, với mục tiêu để thành quả tăng trưởng được lan tỏa rộng khắp và người dân ngày càng được thụ hưởng tốt hơn. Những chính sách thiết thực, phù hợp với thực tiễn không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Chính sách an sinh vì người dân

Những ngày cuối tháng 7, nhà văn hóa thôn Nà Làng, xã Ba Chẽ, trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi có đoàn y, bác sĩ đến khám sức khỏe cho người dân. Có mặt từ sớm, bà Triệu Thị Năm lần lượt được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, khám, sàng lọc và tư vấn miễn phí. “Trước đây, thường khi nào thấy trong người không khỏe tôi mới đi khám. Nay được các bác sĩ về tận thôn khám miễn phí, kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho mình nên tôi rất phấn khởi. Qua khám, mình cũng biết tình trạng sức khỏe để chủ động giữ gìn, có vấn đề gì thì điều trị sớm” - bà Năm chia sẻ.

Bà Triệu Thị Năm, thôn Nà Làng, xã Ba Chẽ được tư vấn sức khỏe miễn phí.

Cùng với bà Năm, 191 người dân Nà Làng đã tham gia đợt khám sức khỏe định kỳ lần này. Nà Làng là 1 trong 15 thôn của Ba Chẽ đã tổ chức khám (còn lại 1 thôn chưa khám). Đến hết ngày 9/8, toàn xã có 4.364/9.800 người thuộc diện dự kiến được khám đã tham gia; riêng nhóm từ 60 tuổi trở lên đạt 97,87%.

Bác sĩ Lâm Thu Hạnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Ba Chẽ, cho biết: “Khám tại thôn giúp người dân, nhất là người cao tuổi, dễ tiếp cận y tế hơn. Hoạt động này không chỉ phát hiện bệnh sớm, tạo thói quen kiểm tra sức khỏe mà còn giúp cập nhật hồ sơ quản lý lâu dài”.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đang được triển khai trên toàn Quảng Ninh. 54/54 xã, phường, đặc khu đã xây dựng phương án và tổ chức thực hiện. Tính đến ngày 10/8, đã có 504.218 người được khám, đạt 36,77%; 47.188 hồ sơ được liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Đông đảo người dân thôn Thanh Sơn, xã Ba Chẽ, đến khám sức khỏe miễn phí trong dịp này.

Không chỉ chăm lo sức khỏe nhân dân, những năm qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách an sinh: Từ hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế; chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo đến hỗ trợ nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nổi bật trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 20/3/2026, chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học, bình quân trên 200.000 trẻ em, học sinh được thụ hưởng mỗi năm. Tổng nguồn lực thực hiện đến hết năm 2030 dự kiến khoảng 1.725 tỷ đồng.

Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp THPT được cấp miễn phí sách giáo khoa. Học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, nhà xa trường hoặc đi lại khó khăn còn được hỗ trợ ăn, ở tập trung hoặc đưa đón đến trường.

Đặc biệt, chính sách trợ giúp còn đồng hành lâu dài với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. Khi đủ 16 tuổi, nếu tiếp tục học văn hóa, học nghề, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học văn bằng thứ nhất, các em tiếp tục được trợ giúp đến khi kết thúc quá trình học nhưng không quá 22 tuổi.

Để mọi người dân đều được thụ hưởng

Hiệu quả an sinh xã hội tại Quảng Ninh được khẳng định qua số người dân nhận hỗ trợ thực tế. Các chương trình bảo hiểm, chăm lo người có công, trợ giúp xã hội và giảm nghèo liên tục được mở rộng, từng bước cải thiện chất lượng sống cho người dân.

6 tháng đầu năm 2026, số người tham gia BHXH tăng thêm 12.015 người, đạt 100,13% kế hoạch 6 tháng. Số người tham gia BHYT đạt 1.377.822 người, tăng 34.547 người so với cùng kỳ, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT lên 96,37% dân số. Phía sau những con số về độ bao phủ là thêm nhiều người dân có điểm tựa khi ốm đau, hết tuổi lao động hay gặp những rủi ro trong cuộc sống.

LLVT Quảng Ninh chăm lo cho người có công trên địa bàn.

Cùng với mở rộng “mạng lưới” bảo hiểm, các chính sách dành cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và những hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Quảng Ninh đã trao 292.613 suất quà, tổng trị giá 194 tỷ đồng. Sự chăm lo không chỉ dừng ở những thời điểm đặc biệt, mà được thực hiện thường xuyên thông qua các chế độ trợ giúp, chăm sóc và những chính sách đặc thù dành cho từng nhóm đối tượng.

Quảng Ninh cũng tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Khi “đích” giảm nghèo theo chuẩn quốc gia đã đạt được, trọng tâm của công tác an sinh cũng được đặt ở yêu cầu cao hơn là giữ vững thành quả, hạn chế tái nghèo, nâng cao chất lượng sống và thu hẹp chênh lệch giữa các vùng, nhóm dân cư. Quảng Ninh đang xây dựng đề án giai đoạn 2026-2030 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, qua đó tiếp tục hướng nguồn lực tới những địa bàn còn khó khăn.

Những kết quả an sinh cũng được phản ánh qua khả năng tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ xã hội thiết yếu. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,37%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 91,6%. Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI). Đây là những nền tảng quan trọng để mục tiêu an sinh không chỉ dừng ở bảo đảm những nhu cầu tối thiểu, mà ngày càng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển của mỗi người dân.

Học sinh điểm trường Phiêng Sáp, Trường PTNT TH&THCS Đồng Tâm, xã Lục Hồn, được phát sữa miễn phí.

Chăm lo an sinh xã hội vì thế không chỉ là giải quyết những nhu cầu trước mắt, mà còn là đầu tư cho con người và cho sự phát triển lâu dài. Khi mỗi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, được bảo vệ trước những rủi ro và có điều kiện vươn lên, đó cũng là nền tảng để Quảng Ninh hướng tới một chặng đường phát triển bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.