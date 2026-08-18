Việt Hưng: Nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/8, phường Việt Hưng tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hưởng ứng phong trào, 15 khu phố trên địa bàn phường đăng ký thực hiện 20 công trình, phần việc, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với đời sống nhân dân và xây dựng diện mạo đô thị.

Trong đó, có các phần việc thực hiện dự án đường dân sinh; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; lắp đặt biển ngõ; chung tay chăm lo thiếu nhi; vận động nhân dân hiến đất và công trình trên đất để mở rộng đường; chăm sóc, bảo vệ rừng...

Các khu phố ký giao ước thi đua thực hiện các phần việc chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các công trình, phần việc được lựa chọn từ thực tiễn từng địa bàn, hướng tới tạo chuyển biến cụ thể, phát huy vai trò tự quản và sức mạnh cộng đồng trong xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Từ những việc làm thiết thực tại từng khu phố, phong trào hướng tới tạo những chuyển biến bền vững trong đời sống dân cư, góp phần xây dựng phường Việt Hưng ngày càng văn minh, hiện đại, đóng góp vào hành trình xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.