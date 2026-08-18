Tiên Yên: Tích cực tuyên truyền pháp luật trước thềm năm học mới

Trước thềm năm học 2026-2027, Công an xã Tiên Yên đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, trong đó tập trung vào những gia đình có con em đang ở độ tuổi học sinh.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tiên Yên không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, mà còn trực tiếp xuống các thôn, đến từng gia đình để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối tượng được lực lượng công an chú trọng là các hộ có con em trong độ tuổi học sinh, bởi đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm lý, dễ bị tác động bởi môi trường mạng, bạn bè và những thông tin thiếu lành mạnh.

Công an xã Tiên Yên họp bàn nội dung tuyên truyền trong tuần.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với thực tế đời sống và những nguy cơ mà thanh, thiếu niên có thể gặp phải. Trong đó, lực lượng công an nhắc nhở học sinh không tham gia các hội, nhóm tiêu cực trên mạng xã hội, không tụ tập đông người gây mất ANTT, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, chấp hành nghiêm các quy định về độ tuổi khi điều khiển phương tiện giao thông. Cùng với đó là tuyên truyền về tác hại của ma túy và các chất cấm, vận động học sinh tuyệt đối không thử, sử dụng, hoặc tụ tập với những đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, Phó trưởng Công an xã Tiên Yên cho biết: Chúng tôi xác định việc tuyên truyền pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở. Do vậy, thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã xảy ra, chúng tôi phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường tiếp cận gia đình, nhà trường và thanh, thiếu niên để kịp thời định hướng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em, nhằm đảm bảo các em nhận thức và không vi phạm pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cùng với việc tuyên truyền cho phụ huynh, Công an xã Tiên Yên cũng đã dành thời gian để trao đổi trực tiếp với các học sinh. Những quy định của pháp luật được truyền đạt bằng cách dễ hiểu, gắn với những tình huống thường gặp trong cuộc sống. Học sinh được nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, việc sử dụng mạng xã hội, lựa chọn bạn bè và cách ứng xử khi được rủ rê tham gia những hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Từ thực tế công tác, lực lượng Công an xã Tiên Yên cũng đề nghị các gia đình thường xuyên quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt của con em; nắm được mối quan hệ bạn bè và việc sử dụng mạng xã hội của các em. Khi phát hiện con em có biểu hiện bất thường, hoặc bị lôi kéo vào những hội, nhóm tiêu cực, phụ huynh cần kịp thời trao đổi với nhà trường và lực lượng chức năng để có biện pháp giáo dục, ngăn ngừa phù hợp.

Công an xã Tiên Yên tổ chức xuống cơ sở để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Mai (thôn Đồng Đình, xã Tiên Yên) cho biết: Cha mẹ có trách nhiệm trước hết trong việc giáo dục con cái, nhưng không phải lúc nào cũng nắm đầy đủ các quy định của pháp luật, hoặc nhận diện được những nguy cơ mà con em có thể gặp phải. Vì vậy, những buổi tuyên truyền trực tiếp của lực lượng công an là rất thiết thực, giúp phụ huynh biết cách nhắc nhở, quản lý và đồng hành cùng con.

Năm học mới đang đến gần cũng là thời điểm học sinh trở lại trường học, mở rộng các mối quan hệ và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đây cũng là thời điểm xã Tiên Yên tăng cường các biện pháp phòng ngừa để hạn chế nguy cơ học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông, hoặc bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Việc Công an xã Tiên Yên chủ động đưa pháp luật đến từng gia đình trước thềm năm học mới vì thế có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần, mà còn là giải pháp phòng ngừa xã hội, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, để mỗi học sinh bước vào năm học mới với ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.