Ngày hội lan tỏa sức mạnh đoàn kết toàn dân

Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được các địa phương của Quảng Ninh chú trọng, bởi đây là dịp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư số an toàn về ANTT và phòng, chống tội phạm” tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 phường Hạ Long.

Mô hình “Khu dân cư số an toàn về ANTT và phòng, chống tội phạm” được phường Hạ Long ra mắt từ đầu tháng 8/2026, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ cấp phường. Với tổng số 23 thành viên là bí thư, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận của 16 khu phố trên địa bàn phường, mô hình nhằm tạo thêm kênh liên lạc trên nền tảng số giữa lực lượng ở cơ sở với Công an phường. Qua đó giúp công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, tiếp nhận phản ánh, hòa giải, hoặc giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT được nhanh chóng, kịp thời hơn.

Ông Nguyễn Đức Quang, Bí thư Chi bộ khu Hồng Hải 9, cho biết: Ngay sau khi mô hình ra mắt và đi vào hoạt động, rất nhiều thông tin đã được lan tỏa nhanh chóng, triển khai thực hiện hiệu quả tại địa bàn khu phố. Tiêu biểu như về tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ số; công tác PCCC tại hộ gia đình; việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Các tổ an ninh, tổ hòa giải có thêm công cụ số để nắm tình hình, quản lý địa bàn tốt hơn; người dân cũng tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ sớm, không để hình thành những điểm nóng, vụ việc phức tạp về ANTT.

Tiểu phẩm sân khấu về chủ đề hòa giải ở cơ sở tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 của phường Liên Hòa.

Ra mắt một mô hình mới, đồng thời biểu dương các mô hình tự quản hiệu quả và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đó là cách thức tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 thiết thực, đáng nhớ của phường Hạ Long.

Cũng với cách làm của phường Hạ Long, trong những ngày qua hàng loạt mô hình mới về nhân dân tự quản ANTT đã được ra mắt, tạo khí thế sôi nổi tại khắp các xã, phường, đặc khu. Tiêu biểu như các mô hình: “Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” tại phường Cửa Ông; “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” tại phường Bãi Cháy; “Thanh niên nói không với ma túy” tại xã Tiên Yên...

Hàng loạt mô hình sáng tạo, hiệu quả tại các địa phương cũng đã được biểu dương trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiêu biểu như các mô hình: “Người uy tín tham gia bảo đảm an ninh, trật tự” tại xã Bình Liêu; “Tự phòng, tự quản trong các cơ sở tôn giáo” tại phường Móng Cái 3; “Cảng cá Cái Rồng an toàn đường bộ, thông suốt đường thủy, văn minh bến bãi” tại đặc khu Vân Đồn...

Được duy trì tổ chức thường niên từ năm 2005 đến nay, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành ngày hội của nhân dân Quảng Ninh và cả nước. Đây là dịp để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, từng bước đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự trở thành hành động tự giác, thường xuyên của toàn xã hội. Mỗi người dân là chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn cuộc sống bình yên, thông qua việc chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Tiết mục trình diễn võ thuật của thanh, thiếu nhi tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 phường Cẩm Phả.

Không chỉ có phần lễ hết sức trang trọng, thiết thực, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 trong toàn tỉnh còn có phần hội hết sức phong phú, đa dạng. Nhiều địa phương được khuyến khích xây dựng phóng sự, tiểu phẩm sân khấu, tạo hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn. Đồng thời còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... thu hút đông đảo nhân dân quan tâm, theo dõi, tham gia.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức bài bản, ý nghĩa, thiết thực, vì vậy tiếp tục lan tỏa không khí thi đua và đoàn kết, tập hợp sức mạnh lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.