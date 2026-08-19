Binh đoàn 19: Nâng cao hiệu quả phối hợp, giữ vững an ninh trật tự

Thời gian qua, Binh đoàn 19 và Công an Quảng Ninh duy trì chặt chẽ công tác phối hợp trên nhiều lĩnh vực góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ… góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tháng 7/2021, Công an Quảng Ninh và Tổng Công ty Đông Bắc (Binh đoàn 19) đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ngay sau khi Quy chế được ban hành, hai bên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tế. 100% Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị thuộc Binh đoàn 19 đã xây dựng, ký kết và triển khai quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản và tài nguyên, ranh giới mỏ.

Trong quá trình thực hiện, việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai đơn vị được duy trì định kỳ, tập trung vào tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, trật tự xã hội; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; những vấn đề tiềm ẩn phức tạp trong khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than. Qua đó, kịp thời phục vụ công tác phòng ngừa, xác minh, xử lý các vụ việc phát sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên than trên địa bàn.

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Một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên than. Hai bên đã chủ động xây dựng phương án, triển khai các đợt cao điểm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, tuyến, địa bàn có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ than trái phép. Qua 10 đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 231 vụ với 253 đối tượng; thu giữ trên 3.000 tấn than và sản phẩm ngoài than.

Cùng với bảo vệ tài nguyên, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 19 được hai bên chú trọng. Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ; rà soát, bổ sung phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trong 5 năm, đã tổ chức 65 lớp tuyên truyền, huấn luyện PCCC cho 11.615 người; 13 lớp cho 2.114 cán bộ, công nhân viên. 100% đơn vị thành viên của Binh đoàn 19 xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao khả năng chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Từ thực tiễn phối hợp, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Tư lệnh Binh đoàn 19, cho biết việc duy trì chặt chẽ việc phối hợp giữa Binh đoàn và Công an Quảng Ninh đã góp phần quan trọng bảo đảm môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị cũng như sự phát triển của tỉnh. Trong 5 năm qua, Binh đoàn thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất”, với sản lượng than đạt mức cao nhất từ khi thành lập, trên 7 triệu tấn/năm; doanh thu đạt từ 25.000-29.000 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 1.030 tỷ đồng, nộp ngân sách từ 3.400-4.200 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đạt 22,37 triệu đồng/người/tháng.

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Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Binh đoàn chú trọng thực hiện chính sách xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện với giá trị hàng trăm tỷ đồng; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng thủ dân sự, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Trong những kết quả đó, công tác phối hợp với lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương là một trong những yếu tố góp phần tạo nền tảng để Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn cho thấy, việc duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên đã tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với các đơn vị thuộc Binh đoàn 19, nhất là trong trao đổi thông tin, nhận diện nguy cơ, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Đây cũng là cơ sở để hai bên nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, bảo vệ tài sản, tài nguyên, giữ vững an ninh nội bộ và an toàn trong hoạt động sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp; chủ động nắm, trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ tài nguyên, tài sản và ranh giới mỏ. Đồng thời, chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của các đơn vị trên địa bàn.