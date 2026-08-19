Công an lắng nghe ý kiến từ cơ sở

“Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là diễn đàn được Công an các địa phương trong tỉnh tổ chức thường xuyên để nhân dân trao đổi trực tiếp những vấn đề về ANTT tại cơ sở. Thông qua diễn đàn, nhiều ý kiến được lực lượng Công an nắm bắt, giải quyết kịp thời, góp phần phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Công an phường Hà Tu phối hợp tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2026.

Trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh 2/9 (1945-2026); 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8 (1945-2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 (2005-2026), những ngày này, Công an các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Sự kiện này có sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân các thôn, khu phố, đại diện cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại các diễn đàn, người dân đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, như: Trật tự đô thị, an toàn giao thông, thủ đoạn tội phạm lừa đảo công nghệ cao, cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản lý cư trú, giao nộp súng tự chế và vũ khí thô sơ…

Ngay khi tiếp nhận, nhiều ý kiến của người dân đã được Công an chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Đơn cử, tại khu tái định cư Làng Chài (khu phố 4, phường Hà Tu), một số người dân từng sinh sống lâu năm trên biển, chưa được đăng ký khai sinh hoặc bị thất lạc giấy tờ hộ tịch do điều kiện thiên tai, sông nước. Điều đó, dẫn đến khó khăn trong học tập, khám chữa bệnh, hưởng chính sách an sinh xã hội và thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu. Công an phường Hà Tu đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công, các lực lượng rà soát, trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục. Riêng trong ngày 8/8/2026, các lực lượng đã hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho 76 công dân tại khu tái định cư Làng Chài. Việc hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, nhất là về hộ tịch không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư mà còn tạo điều kiện để công dân được bảo đảm các quyền lợi và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Trung tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Hà Tu, cho biết: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã được lực lượng Công an phường Hà Tu triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, phát huy rõ hiệu quả trong công tác đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Việc giữ vững địa bàn an toàn có sự tham gia hỗ trợ tích cực từ nhân dân trong công tác góp ý kiến, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, Công an phường Hà Tu tiếp tục chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân và xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn.

Công an phường Hà Lầm phối hợp tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2026. Ảnh: Công an phường Hà Lầm

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thực sự có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy vai trò giám sát, đóng góp ý kiến của nhân dân trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Nụ (phường Bãi Cháy) cho biết: Khi chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng luôn gần dân, sát dân, mọi ý kiến của nhân dân được lắng nghe, được tiếp thu và sớm được giải quyết. Cũng qua trao đổi, thảo luận, người dân còn đóng góp nhiều nguồn tin có giá trị để phục vụ lực lượng Công an trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT tại địa phương.

Qua các diễn đàn, người dân thêm hiểu, chia sẻ với những khó khăn của lực lượng Công an, từ đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy vai trò giám sát, đóng góp ý kiến của nhân dân trong xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.