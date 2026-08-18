Tiếp tục nhân rộng mô hình "Sử dụng mạng xã hội an toàn" tại 50 trường THCS

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3700/UBND-VHXH về việc triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh” năm 2026.

Theo Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về xây dựng, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2026-2030 sẽ duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình tại các trường từ cấp THPT trở lên trên địa bàn tỉnh, trở thành mô hình kiểu mẫu về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các nhà trường, cơ sở giáo dục; mô hình được nhân rộng xây dựng tại 100% trường cấp THCS.

Câu lạc bộ Truyền thông CYQ (Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh) thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức về những rủi ro như lừa đảo, thông tin xấu độc và bạo lực mạng cho các học sinh, sinh viên của trường.

Thực hiện Kế hoạch, năm 2025, Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh cùng các cơ sở giáo dục xây dựng, nhân rộng mô hình tại 72 điểm trường; tổ chức 5 lớp tập huấn cho 950 thành viên ban quản trị, ban biên tập; tổ chức 75 hội nghị tuyên truyền trực tiếp về sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho hơn 5.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 75.500 học sinh, sinh viên. Đến nay mô hình được xây dựng, nhân rộng tại 100% trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu duy trì hiệu quả mô hình tại các trường từ cấp THPT trở lên, đồng thời nhân rộng xây dựng mô hình tại 50 trường THCS trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh được giao là đơn vị thường trực, chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai nhân rộng mô hình; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đạt mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn”; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng giá trị nhân cách, lối sống cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn các em sử dụng, khai thác thông tin trên Internet và mạng xã hội phục vụ những mục tiêu lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tự bảo vệ trước những tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh được giao phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống; xây dựng các trang, tài khoản mạng xã hội phù hợp với nhu cầu của giới trẻ; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật An ninh mạng và sử dụng mạng xã hội an toàn, sáng tạo.