Khai mạc Trại hè Ước mơ hồng năm 2026

Ngày 19/8, tại phường Yên Tử, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Trại hè Ước mơ hồng năm 2026, hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trại hè quy tụ 89 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 54 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trại hè diễn ra trong 2 ngày 19-20/8, quy tụ 89 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đến từ 54 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo không gian giao lưu, kết nối và trải nghiệm bổ ích.

Với chủ đề “Tự hào măng non Quảng Ninh”, chương trình trại hè kết hợp giáo dục truyền thống, trang bị kỹ năng, trải nghiệm văn hóa, lao động và các hoạt động tập thể, giúp thiếu nhi rèn luyện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và kỹ năng sống.

Tập huấn Luật Trẻ em và an toàn trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ trại hè, các em được tham gia tập huấn “Luật Trẻ em và an toàn trong kỷ nguyên số”, các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Yên Tử; thực hành bài học về lòng biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ, trải nghiệm nông trại xanh và tìm hiểu phương pháp trồng rau hữu cơ, giao lưu, sinh hoạt tập thể và chương trình lửa trại.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời bồi đắp tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đại biểu thiếu nhi tham gia Trại hè Ước mơ hồng năm 2026.

Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia các trải nghiệm thú vị làm đồ thủ công (trang trí mẹt tre, nón lá, chuồn chuồn tre), in tranh Đông Hồ và các trò chơi dân gian như kéo mo cau, nhảy dây, kéo co, nổ bỏng, pháo đất...

Chia sẻ về chủ đề lòng biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ.

Hoạt động thả đèn hoa đăng tại Yên Tử.

Trại hè Ước mơ hồng năm 2026 là sân chơi ý nghĩa, góp phần tạo môi trường để thiếu nhi được học tập, trải nghiệm, rèn luyện và phát triển toàn diện, qua đó nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng và tinh thần trách nhiệm của thế hệ măng non đối với quê hương, đất nước.