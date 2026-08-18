Chương trình “Hành trang yêu thương - tiếp bước em đến trường” tại phường Móng Cái 1

Ngày 18/8, tại điểm trường THCS Bình Ngọc (cũ), phường Móng Cái 1, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường Móng Cái 1 phối hợp với CLB Doanh nghiệp nữ phường Móng Cái 3 và Trường Tiểu học và THCS Trà Cổ tổ chức chương trình: “Hành trang yêu thương - tiếp bước em đến trường”. Chương trình là sự kết nối yêu thương, cùng trao thêm hành trang, niềm tin và động lực để các em bước vào năm học mới.

Các đơn vị trao tặng 180 cặp sách cho học sinh phường Móng Cái 1.

Chương trình đã trao tặng 100 cặp sách, trị giá 18 triệu đồng (180.000 đồng/chiếc); đồng thời vận động đỡ đầu 05 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mức 1 triệu đồng/em, tổng kinh phí 05 triệu đồng.

Những món quà chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần tiếp thêm niềm vui, động lực để các em tự tin bước vào năm học mới.

Thông qua chương trình nhằm chung tay chăm lo, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng trong chăm lo cho trẻ em.