Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói

Chiều 19/8, tại phường Bãi Cháy, Liên đoàn Lao động Quảng Ninh phối hợp với Công đoàn phường Bãi Cháy tổ chức Chương trình “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói”, với sự tham gia của 100 đoàn viên, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” do LĐLĐ Quảng Ninh triển khai trong các cấp công đoàn, nhằm tạo diễn đàn để đoàn viên, người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị về việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện lao động, an sinh xã hội và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Anh Hiên Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn Khu nghỉ dưỡng InterContinental Hạ Long đại diện người lao động của đơn vị có ý kiến tại hội nghị.

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Bãi Cháy đã có 14 ý kiến liên quan đến các vấn đề về: Chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tuổi nghỉ hưu; chế độ tai nạn lao động; trợ cấp thôi việc, mất việc làm; quyền lợi của lao động nữ sau thời gian nghỉ sinh con; chính sách đối với lao động nước ngoài và người lao động làm việc tại nhiều doanh nghiệp; giải pháp giữ chân, thu hút lao động trước xu hướng dịch chuyển nhân lực; nhu cầu về thiết chế văn hóa, thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng; vai trò của Công đoàn trong hỗ trợ người lao động khi xảy ra tranh chấp, quyền lợi bị vi phạm và chăm lo đời sống đoàn viên.

Đại diện Liên đoàn Lao động Quảng Ninh, lãnh đạo phường Bãi Cháy, cơ quan BHXH và các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thanh Hằng