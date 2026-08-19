Củng cố chuyên môn cho y tế tuyến đầu

Ngành Y tế Quảng Ninh đang tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở, nhằm nâng cao khả năng khám, phát hiện, xử trí bệnh và cấp cứu ngay từ tuyến đầu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cuối tháng 7/2026, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh bế giảng các khóa đào tạo chuyên môn thuộc 3 chuyên ngành Răng hàm mặt, Tai mũi họng và Mắt dành cho cán bộ y tế đến từ các bệnh viện đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, đặc khu. Các khóa học được triển khai từ tháng 5/2026, kéo dài trong 3 tháng. Trong suốt thời gian học tập, các học viên được đội ngũ giảng viên là những bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện trực tiếp hướng dẫn, cập nhật kiến thức chuyên môn mới và rèn luyện kỹ năng thực hành lâm sàng. Nội dung đào tạo tập trung vào quy trình khám, chẩn đoán, xử trí và theo dõi các bệnh lý thường gặp trong lĩnh vực Răng hàm mặt, Tai mũi họng và Mắt giúp học viên nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng xử trí ngay tại tuyến cơ sở.

Bác sĩ Phạm Ngọc Dung, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Đường Hoa, chia sẻ: “Trước đây, với một số bệnh lý về mắt, tai mũi họng hoặc răng hàm mặt, cán bộ tuyến cơ sở chủ yếu khám ban đầu và chuyển tuyến khi có biểu hiện phức tạp. Qua khóa đào tạo, chúng tôi được thực hành trực tiếp, cập nhật quy trình chẩn đoán, xử trí và theo dõi, từ đó tự tin hơn khi tiếp nhận những trường hợp thông thường, đồng thời nhận diện sớm các dấu hiệu cần chuyển tuyến”.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh trao chứng chỉ khóa đào tạo cho các học viên.

Song song với đào tạo chuyên khoa, ngành Y tế Quảng Ninh đang chú trọng các kỹ năng cấp cứu có tính nền tảng, bởi trong nhiều tình huống, khả năng xử trí trong những phút đầu tiên quyết định trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Tháng 7/2026, Sở Y tế đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ” tại Bệnh viện Bãi Cháy. Hàng trăm học viên là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, y sĩ từ các bệnh viện, cơ sở y tế và trạm y tế xã, phường, đặc khu tham gia. Chương trình tập trung vào những nội dung sát với tình huống thực tế, như nhận biết sớm ngừng tuần hoàn; hồi sinh tim phổi theo khuyến cáo cập nhật; sử dụng máy khử rung tim; xử trí đường thở, hô hấp và tuần hoàn; nhận diện, xử trí phản vệ theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Học viên đồng thời được thực hành trên mô hình mô phỏng để rèn kỹ năng thao tác và phối hợp trong các tình huống cấp cứu.

Cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ là những kỹ năng chuyên môn nền tảng nhưng có vai trò quyết định trong cứu sống người bệnh. Vì vậy, mỗi cán bộ y tế, nhất là đội ngũ trực tiếp làm việc tại tuyến cơ sở, cần được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng để có thể xử trí kịp thời, đúng quy trình. Chương trình đồng thời cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bạch Mai. Thông qua sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến cuối, các chương trình đào tạo không dừng ở truyền đạt kiến thức mà hướng mạnh vào chuẩn hóa kỹ năng thực hành, tăng khả năng phối hợp và xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ tại từng cơ sở.

Học viên thực hành trên mô hình mô phỏng để rèn kỹ năng thao tác và phối hợp trong các tình huống cấp cứu.

Nhu cầu củng cố chuyên môn cho tuyến đầu càng rõ trong bối cảnh Quảng Ninh đang triển khai khám sức khỏe toàn dân. Theo Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 22/5/2026, toàn tỉnh dự kiến tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1,438 triệu người. Khối lượng khám lớn đặt ra yêu cầu cán bộ tuyến đầu phải đủ năng lực nhận diện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp, đồng thời phân loại chính xác các trường hợp cần theo dõi hoặc chuyển tuyến. Tính đến ngày 16/8/2026, Quảng Ninh đã khám cho 591.056 người, đạt 43,17% kế hoạch. Ngành Y tế đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các đợt thăm khám sức khỏe toàn dân tại cộng đồng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Bùi Mạnh Hùng, trong điều kiện ngành Y tế đang đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân và tăng cường quản lý sức khỏe ngay tại cơ sở, năng lực của đội ngũ tuyến đầu có vai trò đặc biệt quan trọng. Ngành đang tập trung đào tạo theo nhu cầu thực tế, từ các chuyên khoa thường gặp đến kỹ năng cấp cứu thiết yếu; đồng thời khai thác hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối để chuẩn hóa chuyên môn cho cán bộ. Qua đó, từng bước nâng khả năng phát hiện, xử trí bệnh tại cơ sở, hạn chế những trường hợp chuyển tuyến chưa cần thiết và bảo đảm người bệnh nặng được cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời.