Bồi dưỡng nghiệp vụ dạy học Lịch sử gắn với thực tiễn

Ngày 18/8, tại phường Móng Cái 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phối hợp với UBND phường Móng Cái 2 tổ chức Hội nghị tập huấn “Thực hành lịch sử tại biên giới” cho hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, giáo viên dâng hương tại di tích Quốc gia Pò Hèn.

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp, bổ sung kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa và những vấn đề liên quan đến biên giới, chủ quyền quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 2, trực tiếp giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Móng Cái; những đặc trưng của vùng đất biên cương và ý nghĩa của công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong chương trình, các đại biểu, giáo viên tham quan, tìm hiểu thực tế tại một số di tích lịch sử trên địa bàn, trong đó có Di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn; dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân.

Cán bộ, giáo viên dâng hương tại di tích Quốc gia Pò Hèn.

Việc đưa hoạt động tập huấn đến các địa chỉ lịch sử giúp giáo viên gắn kiến thức trong sách giáo khoa với tư liệu, hiện vật và không gian lịch sử cụ thể. Qua đó, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử theo hướng tăng cường trải nghiệm, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá và vận dụng kiến thức. Hội nghị tập huấn diễn ra trong hai ngày 18 và 19/8, với nhiều hoạt động thực tế tại khu vực biên giới. Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có thêm tư liệu phục vụ giảng dạy lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.