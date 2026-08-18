Đa dạng hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chiều 18/8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã phát động Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia về tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật. Cuộc thi diễn ra từ 0 giờ ngày 20/8/2026 đến 24 giờ ngày 3/10/2026.
Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước và nước ngoài. Người tham gia cuộc thi trực tiếp trên máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ xét, trao giải theo tuần, theo cá nhân và tập thể.
Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên môi trường số.
Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đã phổ biến kế hoạch triển khai bình chọn, vinh danh, khen thưởng “Gương sáng pháp luật” năm 2026 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2026.