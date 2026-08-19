Người chiến sĩ An ninh nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc

11 năm công tác trong lực lượng Công an, Đại úy Phùn Phúc Lâm, cán bộ Tổ An ninh, Công an phường Móng Cái 3, luôn xác định bám địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình là yêu cầu quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Từ những vấn đề liên quan an ninh trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, công nhân đến công tác tham mưu giải phóng mặt bằng, anh luôn chủ động, kiên trì, góp phần giữ vững ổn định địa bàn nơi địa đầu Tổ quốc.

Đại úy Phùn Phúc Lâm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Sinh năm 1992, là người dân tộc Dao, lớn lên ở vùng miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, Đại úy Phùn Phúc Lâm sớm hình thành ý chí vươn lên, quyết tâm học tập để trở thành người chiến sĩ CAND. Từ Học viện An ninh nhân dân đến những năm công tác tại Đội An ninh, Công an TP Móng Cái trước đây, anh từng bước trưởng thành qua thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh và nghiệp vụ.

Từ ngày 1/3/2025, thực hiện chủ trương không bố trí Công an cấp huyện, Đại úy Phùn Phúc Lâm nhận nhiệm vụ tại Tổ An ninh, Công an phường Móng Cái 3. Công việc mới đặt ra yêu cầu cao hơn về nắm tình hình và tham mưu bảo đảm an ninh ngay từ cơ sở. Anh chủ động nghiên cứu hồ sơ, cập nhật tình hình, đồng thời thường xuyên xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, cảnh sát khu vực để trao đổi thông tin.

Theo Đại úy Phùn Phúc Lâm, muốn làm tốt công tác an ninh phải gần dân và hiểu dân. “Cán bộ phải thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe người dân mới có thể nắm được tình hình thực tế. Khi phát hiện vấn đề từ sớm thì việc tham mưu, giải quyết cũng chủ động và hiệu quả hơn” - anh chia sẻ.

Từ những mâu thuẫn trong nhân dân, vấn đề liên quan tôn giáo đến tình hình an ninh xã hội, anh chú trọng phát hiện, đánh giá và tham mưu giải quyết ngay khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ hình thành vụ việc phức tạp.

Trong công tác tôn giáo, bằng sự chân thành, gần gũi và tôn trọng, Đại úy Phùn Phúc Lâm thường xuyên gặp gỡ các chức sắc, chức việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con tín đồ; đồng thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thượng tọa Thích Khai Hỷ, trụ trì chùa Linh Sơn, phường Móng Cái 3, cho biết: Đồng chí Lâm luôn gần gũi, lắng nghe và trao đổi thẳng thắn. Những vấn đề bà con còn băn khoăn đều được đồng chí tiếp thu, giải thích cụ thể. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn bó, đồng thuận giữa cơ sở tôn giáo với lực lượng công an.

Cùng với công tác tôn giáo, anh chủ động nắm tình hình an ninh công nhân thông qua gặp gỡ chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động. Những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động được anh kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết; góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự và môi trường sản xuất.

Trong công tác tham mưu giải phóng mặt bằng, Đại úy Phùn Phúc Lâm trực tiếp đến từng hộ dân, nghiên cứu chính sách, nắm chắc quy định pháp luật để tuyên truyền, vận động, giải thích. Sự kiên trì, cầu thị giúp nhiều hộ dân hiểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần phục vụ tiến độ các dự án.

Thiếu tá Vũ Tùng Lâm, Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 3, đánh giá: Đồng chí Phùn Phúc Lâm có tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu, sâu sát địa bàn và chủ động trong công việc. Đồng chí luôn chú trọng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

11 năm công tác, Đại úy Phùn Phúc Lâm có 6 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 3 bằng khen cùng nhiều giấy khen của các cấp. Với anh, những phần thưởng là sự ghi nhận, nhưng điều đáng quý hơn vẫn là niềm tin của nhân dân và sự bình yên trên địa bàn phụ trách, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân vì nhân dân phục vụ.