Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 3

Sáng 13/8, tại Trung đoàn Bộ binh 244 (Bộ CHQS tỉnh), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 3 năm 2026 cho cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu, cập nhật những chuyên đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, như: Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đại tá Phạm Văn Tôn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Chương trình cũng trang bị cho học viên kiến thức về phòng thủ dân sự, an ninh phi truyền thống; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về biên giới quốc gia, biển, đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, học viên được bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn; ứng phó sự cố hóa chất, độc xạ, môi trường và thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1b.

Thông qua khóa học, các học viên được củng cố, hệ thống hóa kiến thức quốc phòng và an ninh, nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3.