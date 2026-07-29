Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 4 sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung. Đây là một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 pháp lệnh, 8 nghị quyết (4 nghị quyết cho ý kiến, thông qua bằng văn bản); cho ý kiến về 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Đánh giá cao tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm của các cơ quan, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một số nội dung đã được tiếp thu, hoàn thiện ngay sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp. Đến thời điểm hiện tại, 28/33 nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến thời điểm hiện tại, 28/33 nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

"Mặc dù yêu cầu gấp về tiến độ, nhiều nội dung khó và phức tạp, song chất lượng của các nội dung trình tại phiên họp đều cơ bản đạt yêu cầu; đạt được sự đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra và cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung hoàn thành việc gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội để đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ trước khi thảo luận, bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Quốc hội chỉ có khoảng 17 ngày để xem xét khối lượng công việc rất lớn; chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng của Kỳ họp. Do vậy, hồ sơ trình Quốc hội phải thực sự "chín", những vấn đề lớn phải được chuẩn bị kỹ, phương án phải rõ, mỗi chính sách cần được đối chiếu đồng thời với các luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Với 5 nội dung còn lại chưa được cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu "năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách"; "biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể".

Quang cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần quán triệt tinh thần này ngay trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống.

"Thành công của Kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh khoảng thời gian giữa 2 đợt họp của Quốc hội không nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau khi kết thúc thảo luận mỗi nội dung, các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện ngay việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện dự thảo để kịp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại đợt 2.

Cùng với Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, các cơ quan cũng cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội thường kỳ thứ 2 vào tháng 10/2026, với dự kiến khối lượng nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng cũng rất lớn. Trước mắt là phải bảo đảm tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thường kỳ tháng 8, tháng 9/2026 đối với các nội dung đã được dự kiến trong chương trình công tác quý III/2026.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 2 dự án luật gồm: Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).