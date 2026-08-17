Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh

Từ ngày 15/8/2026, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh được tổ chức lại và đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh, theo Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có trụ sở tại khu phố Hồng Hà 5, phường Hạ Long. Bệnh viện thực hiện các chức năng khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; đào tạo nhân lực y tế; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới y học cổ truyền. Đồng thời, Bệnh viện thực hiện chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc và thuốc cổ truyền.

Một trong những định hướng chuyên môn đáng chú ý là kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; tăng cường nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và triển khai các phương pháp, kỹ thuật mới; hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám, chữa bệnh và tham gia xây dựng, phát triển mạng lưới y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

Sau tổ chức lại, Bệnh viện có 4 phòng chức năng, 13 khoa chuyên môn và Trung tâm Nghiên cứu và Bào chế thuốc cổ truyền. Số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

Việc tổ chức lại Bệnh viện nhằm kiện toàn bộ máy, đồng thời mở rộng nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, bào chế thuốc và phát triển mạng lưới y học cổ truyền, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.