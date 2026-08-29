BHYT điểm tựa sức khỏe học đường

BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) không chỉ giúp các em được bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường. Năm học 2026-2027, BHXH Quảng Ninh phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu duy trì 100% HSSV tham gia BHYT.

Học sinh trường TH-THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng) được thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại Phòng Y tế nhà trường.

Tại trường TH-THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng), với gần 3.500 học sinh ở 3 cấp học, công tác chăm sóc sức khỏe học đường luôn được chú trọng. Nhà trường bố trí phòng y tế với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cần thiết và cán bộ y tế thường trực trong giờ học để kịp thời chăm sóc, xử lý các vấn đề sức khỏe phát sinh.

Chị Bùi Thị Hằng, cán bộ y tế Trường TH-THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết: Mỗi ngày có khoảng 10-15 học sinh đến phòng y tế nhà trường, chủ yếu gặp các vấn đề như đau đầu, đau bụng, cảm hoặc xây xát trong quá trình học tập, vui chơi. Với những trường hợp nhẹ, sau khi được sơ cứu, chăm sóc, học sinh có thể trở lại lớp. Trường hợp có biểu hiện nặng, cán bộ y tế sẽ báo cáo nhà trường, phối hợp với giáo viên và phụ huynh đưa học sinh đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Tất cả các em tham gia BHYT nên việc điều trị cấp thuốc miễn phí hoàn toàn.

Phó Hiệu trưởng trường TH-THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Thị Dung, cho biết: Cùng với tuyên truyền, vận động tham gia BHYT, nhà trường phối hợp với trạm y tế phường khám sức khỏe đầu năm cho học sinh. Năm học mới, trường phấn đấu duy trì 100% học sinh tham gia BHYT, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các em.

Không chỉ tại trường TH-THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, chính sách BHYT HSSV đang được triển khai đồng bộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30/6/2026, Quảng Ninh có 281.521 HSSV tham gia BHYT, đạt 99,98%. Trong đó, khối cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý có 224.267 HSSV tham gia, đạt xấp xỉ 100%; các trường đại học, cao đẳng do tỉnh và Trung ương quản lý đều đạt 100%. Tỷ lệ bao phủ cao cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành BHXH, Giáo dục và các địa phương. Tuy nhiên, giá trị thiết thực của chính sách được thể hiện rõ nhất khi HSSV không may ốm đau, phải khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên, nhiều bệnh nhi trong độ tuổi học sinh đến khám, điều trị mỗi ngày. Em Phạm Kiến Vinh (phường Hiệp Hòa) nhập viện do sốt kéo dài. Nhờ có thẻ BHYT, phần lớn chi phí được hưởng được quỹ BHYT thanh toán, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Chị Bùi Khánh Ly, phụ huynh em Vinh, cho rằng: BHYT học sinh mang lại lợi ích thiết thực, nhất là khi trẻ mắc bệnh phải điều trị dài ngày.

Trung bình mỗi ngày, Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên tiếp nhận khoảng 200-300 lượt bệnh nhi và học sinh, tháng cao điểm có thể lên tới 400-500 lượt. BHYT đã hỗ trợ đáng kể chi phí điều trị, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Em Phạm Kiến Vinh (phường Liên Hòa) đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Trong năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 204.604 lượt HSSV khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí gần 89 tỷ đồng. Qua đó, BHYT góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình khi con em ốm đau, bệnh tật. Cùng với đó, sự phối hợp giữa BHXH Quảng Ninh, ngành Giáo dục và các địa phương tiếp tục được tăng cường. Năm 2025, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 107 tỷ đồng đóng BHYT cho HSSV; riêng 6 tháng đầu năm 2026, mức hỗ trợ trên 158 tỷ đồng, góp phần bảo đảm chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Bước vào năm học 2026-2027, BHXH Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát dữ liệu, cấp mới và gia hạn thẻ BHYT kịp thời; tăng cường sử dụng BHYT điện tử trên VssID, VNeID và CCCD gắn chíp. Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tiếp tục vận động phụ huynh, học sinh tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng y tế trường học; các địa phương chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc BHXH Quảng Ninh, cho biết: Năm học mới này, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT đảm bảo quyền lợi cho các em.

Mỗi học sinh có thẻ BHYT là thêm một “lá chắn” bảo vệ sức khỏe, thêm sự yên tâm cho gia đình và nhà trường. BHYT HSSV vì thế không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là hành trang thiết thực để các em khỏe mạnh học tập, tự tin trưởng thành và vững bước vào tương lai.