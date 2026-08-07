Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên sâu cho công chức Thanh tra tỉnh

Ngày 7/8, tại phường Hạ Long, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục VII, Thanh tra Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên sâu, cập nhật kiến thức cho hơn 120 cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Nghiệp vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; nghiệp vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản và quản lý, sử dụng đất.

Tham gia chương trình bồi dưỡng, các học viên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và được giải đáp, hướng dẫn xử lý đối với nhiều tình huống nghiệp vụ cụ thể, góp phần nâng cao kỹ năng tổ chức, thực hiện các cuộc thanh tra.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra tỉnh đã được cập nhật các quy định mới của pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Được trang bị thêm kỹ năng phát hiện, đánh giá, xử lý vi phạm, xây dựng kết luận thanh tra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.