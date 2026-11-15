Ca sĩ Philippines đăng quang Eurovision châu Á lần đầu tiên tại Bangkok

Ca sĩ Philippines Carmelle đã giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision Song Contest phiên bản châu Á đầu tiên, diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok (Thái Lan), với màn trình diễn ấn tượng ca khúc dance-pop “Sobra-Sobra”.

Ca sĩ Philippines Carmelle xuất sắc giành chiến thắng ﻿tại ﻿cuộc thi Eurovision Song Contest phiên bản châu Á mùa đầu tiên. Ảnh: AP

Nữ ca sĩ 19 tuổi vượt qua 10 thí sinh còn lại trong đêm chung kết. Người chiến thắng được lựa chọn thông qua bình chọn của ban giám khảo quốc gia tại các nước tham dự và khán giả trên toàn thế giới.

Sau chiến thắng, Carmelle cho biết ca khúc của cô đề cao sức mạnh và sự tự chủ của phụ nữ, đồng thời là "lời tri ân dành cho tất cả phụ nữ Philippines".

"Tôi đã làm nên lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức. Đây là một trách nhiệm rất lớn đối với tôi, vì sân khấu này mang tầm quốc tế. Xin cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi", Carmelle chia sẻ.

Đại diện Thái Lan, bộ đôi Mang x Daou, giành vị trí thứ hai với màn trình diễn sôi động ca khúc pop tình yêu "Aroma". Ca sĩ Tóc Tiên của Việt Nam xếp thứ ba với ca khúc "Em Tiên" qua phần thể hiện trẻ trung, phong cách.

Aina Abdul của Malaysia đứng thứ tư với bản ballad "Bluest Sky". Thinla, đại diện Lào, xếp thứ năm với ca khúc dance vui nhộn "Bae", khiến khán giả hào hứng nhảy múa mỗi khi bài hát được phát lại trong chương trình.

Các quốc gia Bhutan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nepal, Campuchia và Bangladesh cũng tham gia tranh tài.

Các thí sinh xuất hiện trên những chiếc tuk-tuk – phương tiện ba bánh gắn động cơ phổ biến tại các khu du lịch ở Bangkok. Họ vẫy cờ quốc gia trong tiếng cổ vũ của hàng nghìn khán giả tại địa điểm tổ chức ở trung tâm thành phố.

Ca sĩ người Bulgaria Dara là khách mời đặc biệt của chương trình, biểu diễn ca khúc “Bangaranga”- bài hát giúp cô giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision châu Âu lần thứ 70 ở Vienna (Áo) hồi đầu năm nay.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử Eurovision Dean Vuletic, người có mặt tại Bangkok, phiên bản châu Á dường như ít bị các vấn đề chính trị chi phối hơn. Ông cho rằng việc phân tích kết quả bình chọn có thể hé lộ những khuynh hướng trong cách bỏ phiếu của các quốc gia tham dự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bầu không khí tại địa điểm tổ chức rất tuyệt vời và cuộc thi là cơ hội để khán giả khám phá các nền văn hóa âm nhạc đa dạng của châu Á.