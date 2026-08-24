Các cực tăng trưởng mới của Việt Nam gây chú ý với truyền thông quốc tế

Từ lý thuyết “cực tăng trưởng” đến những đô thị quy mô lớn đang hình thành ở hai đầu đất nước, truyền thông quốc tế đang chú ý tới một chuyển động mới của Việt Nam, nơi các dự án bất động sản không chỉ tạo nơi ở mà còn tham gia kiến tạo hạ tầng, việc làm, dịch vụ và động lực tăng trưởng vùng. Trong bức tranh đó, Vinhomes được nhắc tới như một thương hiệu dẫn dắt.

Hai siêu đô thị - hai cực tăng trưởng mới ở hai đầu đất nước

Trong bài phân tích về mô hình đô thị đa cực tại châu Á, kênh truyền hình châu Á News24 đã nhắc lại lý thuyết “cực tăng trưởng” của nhà kinh tế học người Pháp François Perroux. Theo đó, tăng trưởng kinh tế thường khởi phát tại một điểm đủ mạnh, rồi từ đó lan tỏa ra các vùng phụ cận.

Đáng chú ý, để trở thành một cực tăng trưởng, một đô thị không chỉ cần đủ năng lực vận hành độc lập mà còn phải được kết nối với trục giao thông tốc độ cao, qua đó giữ vai trò một mắt xích trong mạng lưới rộng lớn hơn.

Bài viết lấy tuyến Shinkansen khai trương năm 1964 ở Nhật Bản làm một cột mốc tiêu biểu. Được xem như một cuộc cách mạng về hạ tầng, tuyến đường sắt này đã đặt nền móng cho hành lang siêu đô thị Tokaido, hiện tập trung khoảng 70% dân số và phần lớn hoạt động kinh tế của Nhật Bản.

Tại Việt Nam, News24 cho rằng mô hình tương tự đang hình thành khi các dự án đô thị quy mô lớn được đặt trong mối liên kết với hạ tầng giao thông và các trung tâm kinh tế mới.

Vinhomes đang tiên phong tại Việt Nam với mô hình đô thị TOD, liên kết chặt chẽ với tuyến đường sắt tốc độ cao để hình thành các vùng trung tâm mới.

Dẫn dắt xu hướng này là Vingroup và Vinhomes với các dự án chiến lược, tiêu biểu là Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô 6.206 ha ở phía Bắc và Vinhomes Green Paradise rộng 2.870ha phía Nam. Cả hai được phát triển theo mô hình siêu đô thị “tất cả trong một”. Ở đó, người dân có thể sống, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, làm việc, vui chơi, giải trí, học tập, chăm sóc sức khỏe và đầu tư, kinh doanh.

“Để một cực tăng trưởng không trở thành ốc đảo biệt lập, vai trò kết nối được giao cho VinSpeed với hai tuyến đường sắt tốc độ cao: Hà Nội - Quảng Ninh nối ga Cổ Loa (Hà Nội) với Hạ Long; và Bến Thành - Cần Giờ”, News24 nêu bật.

Động lực trực tiếp của tăng trưởng kinh tế quốc gia

Đi sâu hơn vào tác động kinh tế của các đại dự án, tạp chí kinh doanh - tài chính châu Á Outlook Business cho rằng, tại Việt Nam, Vinhomes không đơn thuần là một nhà phát triển bất động sản mà đang trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Nhận định này được đặt trong bối cảnh dòng vốn khu vực đang dịch chuyển rõ rệt. Theo số liệu của CBRE được tờ báo dẫn lại, đầu tư bất động sản thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương đã tăng 27% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026 bất chấp những biến động vĩ mô. Đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn toàn cầu đang tìm đến những nền kinh tế có khả năng tự tạo ra nền tảng tăng trưởng dài hạn cho riêng mình, thay vì đi theo đà tăng trưởng sẵn có.

Các khu đô thị Vinhomes không chỉ là không gian sống mà còn định vị trên bản đồ điểm đến hấp dẫn du khách toàn cầu.

Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế đó với động lực lớn đến từ khu vực tư nhân. Vingroup, Vinhomes được Outlook Business đánh giá là những mô hình tiêu biểu, trực tiếp tham gia vào tiến trình tăng trưởng kinh tế của đất nước, đồng thời trở thành động lực dẫn dắt cho toàn bộ hệ sinh thái đô thị xung quanh mỗi dự án.

Hai siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là minh chứng cụ thể. Mỗi dự án kéo theo cả một chuỗi giá trị, từ hạ tầng, thương mại, kết nối giao thông, việc làm và lan tỏa ra vùng kinh tế xung quanh, đúng với logic của một cực tăng trưởng thực thụ.

Chính vì vậy, tờ báo nhận định, thế hệ dự án bất động sản lớn tiếp theo tại châu Á sẽ không còn được định giá đơn thuần bởi quy mô, mà bởi năng lực dẫn dắt tăng trưởng mà chính dự án đó tạo ra cho nền kinh tế địa phương.

Một mô hình tăng trưởng mới đang hình thành

Quy mô tăng trưởng đặt ra một câu hỏi khác: Làm thế nào để duy trì giá trị của đô thị trong dài hạn? Đây là góc tiếp cận của Financial Express. Tờ báo cho rằng giảm phát thải carbon và thích ứng biến đổi khí hậu đang trở thành những tiêu chí ngày càng quan trọng trong quyết định đầu tư bất động sản.

Theo bài viết, thị trường công trình xanh toàn cầu được ước tính tăng từ 620,9 tỷ USD năm 2025 lên 697,5 tỷ USD năm 2026. Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất.

Cùng lúc, các chuẩn mực xanh cũng ngày càng khắt khe hơn. Hệ tiêu chuẩn LEED v5 dành một nửa số điểm chứng nhận cho tiêu chí giảm phát thải carbon, còn BREEAM phiên bản mới nhất mở rộng trọng tâm sang carbon trọn vòng đời và khả năng thích ứng khí hậu.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển theo mô hình ESG++.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam thu hút 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong nửa đầu năm 2026 - tăng 61% so với cùng kỳ, Financial Express cho rằng yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng trở thành một phần của bài toán định giá tài sản.

Trong khung phân tích đó, Vinhomes được nhắc đến như một trường hợp điển hình khi định vị các dự án của mình theo khung ESG++, mở rộng các trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị truyền thống bằng hai yếu tố Tái sinh thiên nhiên và khả năng Thích ứng.

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là ví dụ. Với mật độ xây dựng chỉ 16% trên tổng diện tích 2.870 ha, siêu đô thị này được thiết kế hướng tới hệ thống giao thông nội khu phát thải bằng không, đồng thời theo đuổi các chứng nhận BREEAM Communities và ISO 37122.

Song song đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long cũng nằm trong định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng mà doanh nghiệp này theo đuổi.

Ba góc nhìn từ News24, Outlook Business và Financial Express tiếp cận Vinhomes theo những điểm khác nhau nhưng gặp nhau ở một xu hướng lớn. Theo đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn hình thành các cực tăng trưởng đô thị mới và Vinhomes, Vingroup đang đóng vai trò là động lực trực tiếp phía sau tiến trình tăng trưởng đó. Quan trọng hơn cả, quy mô tăng trưởng ấy đang được xây dựng trên nền một chiến lược phát triển bền vững rõ ràng và dài hạn.

Theo News24, Outlook Business và Financial Express

Nguồn tham khảo:

https://news24online.com/information/economic-corridors-and-polycentric-urban-models-why-a-nations-real-estate-future-is-written-along-its-backbone/905368/

https://www.outlookbusiness.com/news/economic-corridors-become-new-focus-for-asias-real-estate-developers

https://www.financialexpress.com/business/infrastructure/why-green-buildings-are-becoming-the-new-investment-benchmark/4319838/