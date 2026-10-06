Phường Liên Hòa: Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

Để kết nối đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và từng bước nâng cao chất lượng đô thị, phường Liên Hòa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Cùng với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phường cũng tăng cường đôn đốc thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp đường Cống Cảng, qua khu phố Phong Hải 7 và Phong Hải 8 (phường Liên Hòa) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp đường Cống Cảng, qua khu phố Phong Hải 7 và Phong Hải 8 đang được phường Liên Hòa tập trung triển khai. Dự án có tổng chiều dài hơn 1,48km, mặt đường rộng 8m, tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng. Cùng với cải tạo, nâng cấp mặt đường, công trình còn đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè, kè dọc tuyến, qua đó từng bước tạo nên tuyến giao thông đồng bộ, khang trang và an toàn hơn.

Khởi công từ cuối tháng 9/2026, dự án đang được địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Liên Hòa đang tích cực phối hợp thực hiện GPMB, tăng cường giám sát thi công và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành công trình vào đầu năm 2027.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo diện mạo đô thị khang trang và mở thêm không gian phát triển cho phường Liên Hòa.

Năm 2026, phường Liên Hòa tập trung nguồn lực triển khai 33 công trình, dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, tập trung vào chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước và các công trình dân sinh. Trong đó, 21 công trình được triển khai theo kế hoạch từ đầu năm; 11 dự án được bổ sung trong năm, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Đến nay, trong số 21 công trình khởi công mới theo kế hoạch năm 2026, đã có 10 công trình hoàn thành 100% khối lượng xây lắp; 11 công trình còn lại đang được đẩy nhanh thi công, đạt 40-70% khối lượng theo hợp đồng. Dự kiến trong tháng 10 sẽ có thêm 10 công trình hoàn thành, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình vào phục vụ người dân.

Riêng 11 công trình được bổ sung trong năm, đã đồng loạt khởi công trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026. Trên nhiều công trình, không khí thi công đang được đẩy nhanh trong những tháng cuối năm. Bên cạnh Dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp đường Cống Cảng qua khu phố Phong Hải 7 và khu phố Phong Hải 8, phường Liên Hòa đang tập trung triển khai nhiều công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 911 đường Phạm Tử Nghi, khu phố Quán; cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo quy hoạch tại khu phố Liên Hòa 3; cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông môi trường khu phố Bầu... Đây đều là những công trình gắn trực tiếp với nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân và mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Để tạo mặt bằng sạch cho các dự án, phường Liên Hòa xác định GPMB là một trong những khâu then chốt. Các đơn vị liên quan thường xuyên bám sát từng công trình, rà soát những vị trí còn vướng mắc, tăng cường tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân để tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Những khó khăn phát sinh cũng được tập trung xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp quy hoạch tự xây khu phố Liên Hòa 3, phường Liên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng.

Ông Đào Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Liên Hòa, cho biết: Xác định GPMB là khâu then chốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, trung tâm tổ chức bám sát từng công trình, phối hợp tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở; đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và bàn giao mặt bằng. Song song với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình.

Với việc đồng loạt đẩy nhanh tiến độ các dự án, phường Liên Hòa phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch, nâng cao hiệu quả giải ngân và sử dụng vốn đầu tư công. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, tạo thuận lợi cho đời sống người dân và mở thêm không gian phát triển cho địa phương.