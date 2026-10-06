Quyết tâm giữ ổn định mặt bằng giá

Chính phủ, Bộ Tài chính vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát các yếu tố hình thành giá và chủ động ứng phó với những biến động của thị trường trong những tháng cuối năm. Quảng Ninh đang cụ thể hóa các yêu cầu này bằng những giải pháp phù hợp nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trong thời gian vừa qua, tình hình kinh tế và lạm phát toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu áp lực lớn từ căng thẳng địa chính trị, biến động giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và sự bất ổn định của chuỗi cung ứng quốc tế. Ở trong nước, nền kinh tế cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do chi phí sản xuất, vận tải tăng cao, cùng các yếu tố thiên tai, thời tiết bất thường làm ảnh hưởng cục bộ đến sản xuất và lưu thông hàng hóa thiết yếu và tạo áp lực không nhỏ lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI). CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2025 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiệm cận CPI mục tiêu; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Các sản phẩm hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng và niêm yết giá công khai, rõ ràng, góp phần bảo đảm quyền lợi cho du khách khi mua hàng. Ảnh: Minh Đức

Tại Quảng Ninh, 8 tháng năm 2026, CPI tăng 3,52%, thấp hơn mức tăng bình quân chung của cả nước, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 16,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,6%. Sức sản xuất và sức mua tăng cùng những biến động khó lường của thị trường đặt ra yêu cầu thành phố phải chủ động hơn trong dự báo, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát các yếu tố hình thành giá. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, UBND thành phố Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến thị trường, xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm hàng hóa thiết yếu, tăng cường kiểm tra kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, góp phần giữ ổn định mặt bằng giá những tháng cuối năm và dịp Tết 2027.

Trong đó, thành phố xác định bảo đảm nguồn cung là một nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành giá. Thành phố yêu cầu các ngành liên quan xây dựng phương án bảo đảm xăng dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc, vật tư y tế, sách giáo khoa và các hàng hóa thiết yếu. Các phương án phải tính đến mùa mưa bão, thiên tai, tình huống khẩn cấp và nhu cầu tăng vào cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2027. Mục tiêu là không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc xuất hiện tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Với những hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, thành phố yêu cầu Sở Tài chính và các sở quản lý ngành phải rà soát, tính toán phương án điều chỉnh theo lộ trình thị trường, diễn biến lạm phát và khả năng chi trả của người dân. Trường hợp phải điều chỉnh tăng giá, thành phố yêu cầu cân nhắc kỹ thời điểm và mức tăng. Qua đó, thực hiện kiểm soát ngay từ các yếu tố hình thành giá, thay vì chỉ xử lý khi giá bán trên thị trường đã tăng cao.

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tăng cường kiểm soát thị trường, từ kê khai, niêm yết giá đến phân phối, lưu thông hàng hóa; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý. Công tác kiểm tra cũng tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, nhất là trong các thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao hoặc xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất thường. UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi diễn biến CPI, phối hợp với cơ quan thống kê và các sở, ngành phân tích các nhóm hàng có mức tăng cao, nhận diện những yếu tố tác động đến mặt bằng giá. Trường hợp CPI trên địa bàn tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, Quảng Ninh sẽ phân tích chuyên sâu các yếu tố hình thành giá, xác định nguyên nhân và tham mưu giải pháp điều hành cụ thể, phù hợp với từng nhóm hàng và từng thời điểm.

Việc Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm đòi hỏi các địa phương chủ động hơn trong dự báo, chuẩn bị nguồn cung và kiểm soát các yếu tố tác động đến mặt bằng giá. Với các giải pháp đề ra, thành phố sẽ chủ động xử lý những biến động về giá ngay từ các yếu tố hình thành, hạn chế tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Giữ ổn định mặt bằng giá sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, người dân chủ động tiêu dùng, qua đó góp phần giữ nhịp tăng trưởng và ổn định đời sống trên địa bàn.