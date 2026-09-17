Hiệu quả công tác phối hợp tại Cửa khẩu cảng Cẩm Phả

Cửa khẩu cảng Cẩm Phả luôn là một trong những trọng điểm về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố Quảng Ninh. Cùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM) cũng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi này, thời gian qua, lực lượng Hải quan, Biên phòng tại Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã duy trì chặt chẽ việc trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát.

Vùng biển hai đơn vị quản lý rộng, có đường biên giới biển dài 68,15km, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và vận tải biển diễn ra sôi động. Các đối tượng có thể lợi dụng tuyến biển để vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là than, xít thải không có hóa đơn, chứng từ; cát san lấp, cát xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng tại Cửa khẩu cảng Cẩm Phả tuyên truyền pháp luật cho chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng.

Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, thời gian qua, lực lượng Hải quan, Biên phòng tại Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã tăng cường phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin và tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu cảng, vùng biển được phân công quản lý.

Trung tá Nguyễn Văn Biên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả, cho biết: Xác định phối hợp là khâu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, thời gian qua, căn cứ vào tình hình thực tế địa bàn, hoạt động của các loại đối tượng tội phạm, hai đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp.

Điểm nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị là việc duy trì và nâng cao hiệu quả kênh trao đổi thông tin hai chiều. Thông tin về diễn biến thị trường, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, sự thay đổi về chính sách quản lý hàng hóa... đều được cập nhật thường xuyên, chính xác. Nhờ đó, công tác điều hành, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biển luôn đảm bảo tính chủ động và chính xác.

Hai bên thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất chỉ đạo các tổ, đội công tác tăng cường phối hợp trong hoạt động nghiệp vụ phòng chống BLGLTM và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma túy qua biên giới biển; kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa XNK, người và phương tiện XNC, đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Trên thực địa, hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả phương châm “3 trước” (chủ động nhận diện, phòng, chống; chuẩn bị phương án, phương tiện; phát hiện và xử lý) và “4 tại chỗ” (lực lượng, chỉ huy, phương tiện và hậu cần tại chỗ). Cách tổ chức này giúp tổ công tác chủ động trước tình huống phát sinh, hạn chế bất ngờ và bảo đảm an toàn khi làm nhiệm vụ.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra hàng hóa, phương tiện hoạt động trên vùng biển 2 đơn vị quản lý.

Từ đầu năm 2026 đến nay, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức được 9 buổi tuần tra chung với 72 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia… Qua tuần tra và trao đổi thông tin hai chiều, nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thông tin được chia sẻ đầy đủ giúp lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hàng hóa, phương tiện có dấu hiệu nghi vấn; các trường hợp đủ điều kiện được giải quyết thủ tục nhanh chóng. Tính đến ngày 25/8/2026, Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã làm thủ tục cho kim ngạch xuất nhập khẩu gần 2,5 tỷ USD của 136 doanh nghiệp, thu ngân sách 5.240 tỷ đồng; xử lý 18 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa gần 212 triệu đồng.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, hai đơn vị phối hợp phổ biến quy định pháp luật tới doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lao động và ngư dân. Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Dự báo thời gian tới hoạt động BLGLTM và vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển được dự báo tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là với than, khoáng sản, xăng dầu và hàng không rõ nguồn gốc. Xác định rõ điều đó, hai đơn vị tiếp tục duy trì đầu mối liên lạc; nâng chất lượng nắm tình hình, phân tích rủi ro; rà soát tuyến, phương tiện có dấu hiệu bất thường và tuần tra tại khu vực trọng điểm. Qua đó, xử lý kịp thời dấu hiệu vi phạm là cơ sở để bảo đảm an ninh, an toàn cửa khẩu cảng và giữ hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt.