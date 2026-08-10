Phường Cẩm Phả: Tăng tốc các dự án chống ngập, chỉnh trang đô thị

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong việc tăng cường các giải pháp chống ngập tại các khu vực dân cư hiện hữu, phường Cẩm Phả đang đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình chống ngập gắn với chỉnh trang đô thị.

Đơn vị nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thi công hệ thống thoát nước chống ngập tuyến đường đoạn qua trường THCS Cẩm Phả.

Là một trong những trục giao thông đô thị quan trọng trên địa bàn phường Cẩm Phả, trong đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Bái Tử Long xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ… Thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường này, hệ thống thoát nước mưa dọc 2 bên tuyến được tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải khu dân cư và mở rộng khẩu độ gấp 3 lần so với trước đây. Đồng thời, được đấu nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của trục đường QL18.

Anh Nguyễn Hải Đăng, Giám sát dự án, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Cẩm Phả, cho biết: Dự án triển khai trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công phải tổ chức thi công thành nhiều đoạn nhỏ đào đến đâu là đặt đường ống thoát nước đúc sẵn ngay đến đó và lấp đất hoàn trả mặt đường để giảm thiểu ảnh hưởng tới giao thông và các hộ dân mặt đường. Phấn đấu hạng mục hạ ngầm và thoát nước chống ngập của dự án sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026. Riêng những đoạn tuyến gần khu vực trường học sẽ hoàn thành trước ngày 20/8 để đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới.

Tổ chức làm nhiều mũi thi công các đoạn nhỏ để giảm thiểu ảnh hưởng tới giao thông và các hộ dân mặt đường.

Bên cạnh tuyến đường Bái Tử Long, các trục giao thông chính như đường Tô Hiệu, đường Bà Triệu là những điểm ngập úng nhiều năm cũng đã được phường Cẩm Phả ưu tiên nguồn vốn hơn 120 tỷ đồng để triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang. Tại các dự án này, riêng hệ thống thoát nước được ưu tiên nâng cấp mở rộng khẩu độ 1,8m x 1,5m ở hai bên làn đường, đảm bảo xử lý triệt để tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến.

Cùng với việc lắp đặt hệ thống thoát nước chống ngập, các hạng mục thoát nước thải khu dân cư, hạ ngầm hạ tầng điện, nước, viễn thông đều được thực hiện đồng bộ. Các dự án đang được gấp rút thi công trong điều kiện khó khăn về thời tiết để đảm bảo tiến độ đặt ra.

Thi công hệ thống thoát nước chống ngập đoạn qua tuyến đường Bà Triệu.

Ông Vũ Công Dũng, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Cẩm Phả, cho biết: Trên địa bàn phường Cẩm Phả đang tồn tại 6 khu vực ngập úng cục bộ khi có mưa lớn, triều cường. Nguyên nhân chính gây ngập úng cục bộ thì ngoài việc mưa lớn trong cùng thời điểm thì hệ thống thoát nước cũ chủ yếu là các ống bi nhỏ và sử dụng chung với thoát nước thải, được đầu tư từ lâu không đảm bảo tiêu thoát nước.

Các tuyến đường này khi cải tạo sẽ nâng khẩu độ thoát nước gấp nhiều lần so với trước đây, đảm bảo không xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trên các trục giao thông trung tâm của phường. UBND phường cũng yêu cầu chủ đầu tư đơn vị nhà thầu tăng tốc thi công đẩy nhanh tiến độ của hạng mục chống ngập và hạ ngầm phấn đấu đưa các dự án vào sử dụng trong quý I/2027.

Hạng mục hạ ngầm điện, nước, viễn thông được thực hiện cùng lúc với đặt ống thoát nước chống ngập để đẩy nhanh tiến độ.

Theo lộ trình cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, phường Cẩm Phả tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư, xử lý dứt điểm các khu vực ngập úng còn lại cũng như phát sinh mới.