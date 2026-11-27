Nâng cao chất lượng dân số từ cơ sở

Để cải thiện chất lượng dân số, Quảng Ninh chú trọng triển khai các hoạt động tư vấn, truyền thông, khám sức khỏe và sàng lọc theo từng nhóm đối tượng, trong đó y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong tháng 11/2026, Hội KHHGĐ TP Quảng Ninh phối hợp với Trạm Y tế phường An Sinh tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho 120 phụ nữ. Chị em được tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng ngừa bệnh phụ khoa; khám, điều trị bệnh phụ khoa, siêu âm theo chỉ định và cung cấp phương tiện tránh thai.

Hội KHHGĐ TP Quảng Ninh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường An Sinh.

Bà Phạm Thị Thu, Trưởng phòng Truyền thông (Hội KHHGĐ thành phố) cho biết: Thông qua các chương trình truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại địa phương, chúng tôi mong muốn giúp phụ nữ tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ chăm sóc SKSS. Việc thăm khám giúp phát hiện sớm bất thường để có hướng điều trị kịp thời. Các dịch vụ miễn phí tại cơ sở cũng góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại, khuyến khích chị em chủ động chăm sóc sức khỏe.

Công tác dân số tại cơ sở còn chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhất là giai đoạn sau sinh. Tại phường Móng Cái 2, cán bộ Trạm Y tế đến tận nhà thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe mẹ và bé, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu bất thường để thăm khám kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, hộ sinh Trạm Y tế phường Móng Cái 2, cho biết: “Những ngày đầu sau sinh rất quan trọng đối với sức khỏe của mẹ và trẻ nhỏ. Khi đến thăm tại nhà, chúng tôi kiểm tra sức khỏe mẹ và bé, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và nuôi con bằng sữa mẹ; đồng thời tư vấn nhận biết các dấu hiệu bất thường để đưa mẹ và bé đến cơ sở y tế kịp thời”.

Cán bộ y tế Trạm Y tế phường Móng Cái 2 thăm khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh tại hộ gia đình.

Chị Trương Thùy Dung (khu phố Vạn Ninh, phường Móng Cái 2) chia sẻ: “Được cán bộ y tế đến tận nhà thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe hai mẹ con và hướng dẫn chăm sóc sau sinh, tôi rất yên tâm. Tôi còn được tư vấn cách cho con bú đúng, ăn uống đủ dinh dưỡng để duy trì nguồn sữa mẹ và thực hiện tiêm chủng đúng lịch, đủ liều. Những hướng dẫn này giúp tôi tự tin hơn trong quá trình nuôi con nhỏ”.

Cùng với chăm sóc tại nhà, các trạm y tế duy trì theo dõi tăng trưởng, phát hiện và can thiệp sớm suy dinh dưỡng ở trẻ em. Trẻ dưới 2 tuổi được cân, đo định kỳ 3 tháng/lần; trẻ suy dinh dưỡng được theo dõi hằng tháng, tư vấn chế độ ăn và bổ sung vi chất phù hợp.

Trong chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp cân, đo đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 84.167 trẻ dưới 5 tuổi được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đạt 99,1%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 4,3%, thể thấp còi 5,18%. Có 43.028 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A, đạt 99,13%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được bú mẹ trong giờ đầu sau sinh đạt 93,5%, trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn đạt 80%.

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn được triển khai từ giai đoạn trước sinh thông qua quản lý thai nghén, khám thai và sàng lọc bệnh, tật bẩm sinh. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố có 8.437 phụ nữ mang thai được sàng lọc ít nhất 4 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, đạt 85,5%; 8.766 trẻ sơ sinh được sàng lọc ít nhất 5 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, đạt 85,7%. Ngành Y tế cũng sàng lọc nguy cơ khuyết tật bẩm sinh tại cộng đồng cho hơn 26.000 trẻ dưới 6 tuổi. Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh là 1,6‰, trẻ dưới 1 tuổi là 3,2‰ và trẻ dưới 5 tuổi là 4,4‰, đều thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Từ những hoạt động thiết thực tại cơ sở, công tác dân số từng bước đi vào chiều sâu, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc duy trì, mở rộng các hoạt động này cũng sẽ đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn thành phố.