Để thiết chế văn hóa cơ sở gần hơn với người dân

Mỗi xã, phường, đặc khu của thành phố Quảng Ninh sẽ đăng ký ít nhất một mô hình khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến năm 2030, mỗi địa phương phải có ít nhất một mô hình vận hành ổn định, có kết quả kiểm chứng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tháng 10/2026, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3626/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Phong trào hướng tới đưa nhà văn hóa, sân tập và các điểm sinh hoạt cộng đồng vào sử dụng thường xuyên, tạo thêm không gian để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Toàn cảnh Trung tâm văn hóa phường Hoành Bồ sau khi được cải tạo từ Rạp hát của huyện Hoành Bồ trước đây được khánh thành vào tháng 9/2026.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, được triển khai khi Quảng Ninh chính thức vận hành với vị thế thành phố. Thành phố Quảng Ninh có diện tích 6.231,27km², dân số khoảng 1,52 triệu người, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu; sau sắp xếp còn 624 thôn, bản, khu phố. Vì vậy, việc rà soát, bố trí lại các điểm sinh hoạt cộng đồng cần bám sát địa bàn dân cư và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nền tảng để triển khai phong trào khá thuận lợi, hết năm 2025, toàn thành phố có 33/54 xã, phường, đặc khu có trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; trước sắp xếp có 1.054/1.452 thôn, khu phố có nhà văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng được duy trì với hơn 1.300 câu lạc bộ, hơn 42% dân số tập luyện thường xuyên. Riêng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” tổ chức tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) tháng 3/2026 đã thu hút hơn 34.000 người tham gia.

Theo kế hoạch, 100% xã, phường, đặc khu phải rà soát hệ thống thiết chế, xác định phương án khai thác, sử dụng và đăng ký ít nhất một mô hình. Mỗi mô hình cần nêu rõ mục tiêu, cách làm, sản phẩm và người phụ trách. Trong năm 2026, các địa phương tập trung rà soát, đăng ký mô hình; các mô hình được đưa vào vận hành từ năm 2027, sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

Các địa phương được chủ động lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện sẵn có. Nhà văn hóa có thể trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng; sân tập, nhà đa năng của trường học có thể mở cửa ngoài giờ để người dân sử dụng. Các địa phương cũng có thể tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, xây dựng câu lạc bộ thể thao tự quản hoặc ứng dụng công nghệ số vào quản lý, tổ chức hoạt động. Ở những nơi có truyền thống văn nghệ dân gian, nhà văn hóa có thể là nơi nghệ nhân truyền dạy hát đúm, hát soóng cọ, hát nhà tơ, hát múa cửa đình hoặc chèo. Tuy nhiên, những hoạt động đơn lẻ và mô hình thiếu kết quả cụ thể không thuộc diện đăng ký.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, tổ chức tại Nhà văn hóa khu phố Hồng Hà 5, phường Hạ Long, tháng 11/2026.

Trong quá trình vận hành, chính quyền địa phương giữ vai trò tạo điều kiện, hướng dẫn và giám sát, còn cộng đồng dân cư chủ động tổ chức hoạt động. Các câu lạc bộ, nghệ nhân, huấn luyện viên và tình nguyện viên cùng tham gia, mở thêm các buổi sinh hoạt vào buổi tối và cuối tuần để người dân thuận tiện tham dự. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Mỗi mô hình được đánh giá theo thang 100 điểm với 7 nhóm tiêu chí, trong đó hiệu quả khai thác thiết chế và hiệu quả đối với cộng đồng chiếm 20 điểm mỗi nhóm. Mô hình phải vận hành thực tế ít nhất 6 tháng mới được xếp loại. Kết quả từ 70 điểm trở lên được tính hoàn thành chỉ tiêu, từ 50 đến dưới 70 điểm được xếp mức đạt yêu cầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thẩm tra chuyên môn, đề xuất khen thưởng.

Đơn cử tại phường Hoành Bồ, Trung tâm Văn hóa phường được khánh thành vào tháng 9/2026, được cải tạo từ Rạp hát huyện Hoành Bồ trước đây. Công trình khởi công trong quý I/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 17 tỷ đồng. Hạng mục trung tâm có diện tích khoảng 900m², quy mô gần 300 ghế ngồi, được nâng cấp đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa và phòng cháy chữa cháy; khuôn viên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh. Ngay sau lễ khánh thành, Trung tâm tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư với 12 đội văn nghệ đến từ 12 thôn, khu phố toàn phường. Sự kiện cho thấy một công trình được cải tạo có thể sớm phục vụ nhu cầu giao lưu văn nghệ của người dân trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2030, kết quả của phong trào sẽ được thể hiện qua mức độ tham gia của người dân và khả năng duy trì hoạt động tại từng thiết chế. Những mô hình vận hành ổn định, có kết quả kiểm chứng sẽ là cơ sở để thành phố Quảng Ninh lựa chọn, nhân rộng cách làm phù hợp với từng địa bàn.