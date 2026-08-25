Chi bộ Thuế cơ sở 1 đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy dữ liệu làm nền tảng quản lý, Chi bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh đang từng bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, từng bước xây dựng phương thức lãnh đạo khoa học, linh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân của Chi bộ trong định hướng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Thuế.

Từ nghị quyết đến hành động

Nghị quyết 57 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực chính. Với Chi bộ Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh, tinh thần ấy được cụ thể hóa trước hết từ việc đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý và cách thức phục vụ người nộp thuế.

Công chức Thuế Cơ sở 1 hướng dẫn người dân cài đặt eTax Mobile tại nhà văn hoá khu Hà Khẩu 4.

Theo đó, Chi bộ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, cập nhật kiến thức về công nghệ, dữ liệu và các quy trình quản lý thuế trên nền tảng số; đồng thời khuyến khích cán bộ chủ động học hỏi, làm chủ các công cụ mới, từng bước chuyển từ thói quen xử lý công việc theo phương thức truyền thống sang làm việc dựa trên dữ liệu và công nghệ. Từ năm 2025 đến nay, Thuế cơ sở 1 đã cử 574 lượt công chức tham gia 21 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với yêu cầu chuyển đổi số và nhiệm vụ chuyên môn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số thực sự trở thành phương thức làm việc mới, không ngừng nâng cao chất lượng quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn cài đặt và sử dụng eTax Mobile đối với cá nhân, hộ gia đình có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, từ đầu tháng 7, tại các nhà văn hóa khu phố của 11 phường, xã, công chức Thuế cơ sở 1 đã có mặt tại các khu dân cư, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập eTax Mobile, tra cứu thông tin và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay trên điện thoại thông minh.

Để phương thức nộp thuế điện tử thực sự đến được với người dân, Thuế cơ sở 1 phối hợp với 11 phường, xã tổ chức các tổ công tác lưu động, trực tiếp xuống từng khu dân cư. Công chức được phân công làm việc vào buổi tối, cả ngày thứ 7, chủ nhật, linh hoạt theo thời gian của người dân. Thay vì chờ người nộp thuế tìm đến cơ quan, cán bộ thuế chủ động tìm đến từng khu phố, từng hộ dân, đưa tiện ích của chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống.

Bà Phạm Thị Viết, khu Giếng Đáy 4, phường Việt Hưng, chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng hơi ngại vì không quen sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Được cán bộ thuế hướng dẫn tận tình, ‘cầm tay chỉ việc’, làm đến đâu giải thích đến đó nên tôi đã biết cách tra cứu và nộp thuế. Sau này tôi có thể tự làm ở nhà, không phải đi lại hay chờ đợi như trước”.

Công chức Thuế cơ sở 1 trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế tại cơ sở.

Không chỉ hướng dẫn thao tác, trong mỗi buổi làm việc, công chức Thuế cơ sở 1 còn trực tiếp tra cứu, rà soát và xử lý những trường hợp thông tin chưa chính xác như sai lệch dữ liệu người nộp thuế, thay đổi chủ sử dụng đất, chưa cập nhật biến động, sai thông tin cá nhân hoặc đã nộp thuế nhưng hệ thống vẫn báo nợ... Từng trường hợp được kiểm tra, từng vướng mắc được tháo gỡ, vừa bảo đảm quyền lợi của người dân, vừa góp phần làm cho dữ liệu quản lý thuế ngày càng đầy đủ, chính xác.

Để người dân không chỉ “được hướng dẫn” mà có thể tự thực hiện, Thuế cơ sở 1 phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích, cách thức sử dụng eTax Mobile. Thông qua những buổi hướng dẫn trực tiếp ở khu dân cư, thói quen thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường điện tử đang từng bước được hình thành, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Tinh thần tiên phong ấy cũng đã được thể hiện rõ khi ngành Thuế triển khai thực hiện chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai”, Chi bộ Thuế cơ sở 1 lãnh đạo đơn vị rà soát từng nhóm đối tượng, chủ động tiếp cận, giải đáp vướng mắc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, trong khi phương thức kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử còn mới với nhiều hộ kinh doanh là thách thức không nhỏ. Đơn vị xác định công tác tuyên truyền phải được triển khai rộng khắp, đa dạng, từ website, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội đến tập huấn, hướng dẫn trực tiếp. Theo đó, Thuế cơ sở 1 đã hỗ trợ 4.842 lượt người nộp thuế, cung cấp tài liệu qua mã QR và phát gần 13.000 ấn phẩm, tờ rơi, infographic, góp phần đưa quy định mới đến người nộp thuế theo hướng dễ hiểu, thiết thực và thuận tiện.

Nhờ đó, đến hết ngày 14/12/2025, Thuế cơ sở 1 đã hoàn thành 100% hỗ trợ chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với 12.230 hộ kinh doanh khi thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo quy định.

Bà Trần Thị Thanh Nga, chủ hộ kinh doanh Alma Mart, phường Hạ Long, cho biết: “Trước đây chúng tôi quen với cách tính thuế khoán nên khi chuyển sang kê khai cũng có phần băn khoăn. Nhưng được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể từng bước, từ kê khai doanh thu đến sử dụng hóa đơn điện tử, chúng tôi dần thấy thuận tiện hơn. Khi thực hiện đúng ngay từ đầu, việc kê khai, nộp thuế rõ ràng, chủ động hơn và mình cũng yên tâm trong quá trình kinh doanh”.

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ dữ liệu sạch

Nếu chuyển đổi số là phương thức, thì dữ liệu là nền tảng để phương thức ấy vận hành hiệu quả. Thực tế quản lý thuế cho thấy tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, lợi dụng sử dụng hóa đơn không hợp pháp để gian lận... vẫn còn diễn ra ở nhiều địa bàn, ngành, nghề kinh doanh. Triển khai “Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, bám sát chỉ đạo của ngành, Chi bộ Thuế cơ sở 1 phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo, định hướng và tổ chức thực hiện chiến dịch theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ”. Chỉ đạo Thuế cơ sở 1 xây dựng kế hoạch theo 3 giai đoạn từ 15/7/2026 đến 31/7/2026 với thời gian, nhiệm vụ cụ thể. Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là Chi bộ gắn nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên được giao phụ trách nhóm hồ sơ, địa bàn cụ thể; trực tiếp xuống cơ sở, kể cả ngoài giờ hành chính để rà soát, xác minh và tháo gỡ vướng mắc. Vai trò lãnh đạo của Chi bộ vì thế không dừng ở quán triệt chủ trương mà được cụ thể hóa bằng hành động, bằng trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh tuyên truyền chính sách thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn 11 xã, phường thuộc đơn vị quản lý.

Đồng chí Trần Thành Công, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ, cho biết: “Khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, thời gian thực hiện kéo dài, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu. Với tinh thần “đảng viên đi trước”, Chi bộ phân công đảng viên trực tiếp phụ trách các địa bàn trọng điểm, khâu khó; thành lập các tổ công tác rà soát dữ liệu theo từng nhóm hồ sơ và trạng thái quản lý. Các đảng viên chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và công an để đối chiếu, xác minh thực tế; kịp thời chuẩn hóa thông tin và xử lý các trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký”.

Cùng với chiến dịch làm sạch mã số thuế, Thuế cơ sở 1 tiếp tục đẩy mạnh số hóa các dịch vụ thuế, mở rộng phương thức giao dịch điện tử và hình thành hệ sinh thái quản lý thuế trên nền tảng dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”. Mục tiêu không dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường điện tử, mà hướng tới một hệ thống dữ liệu thống nhất, trong đó thông tin người nộp thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng phục vụ nhiều khâu quản lý.

Khi dữ liệu được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật từ cơ sở, cơ quan Thuế có thêm nền tảng để quản lý theo hướng chủ động, giảm hồ sơ tồn đọng, nhận diện sớm những rủi ro và nâng cao hiệu quả kiểm soát. Việc phối hợp với công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương cũng giúp duy trì chất lượng dữ liệu, kịp thời cập nhật những biến động phát sinh.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động do Thuế cơ sở 1 quản lý đã sử dụng dịch vụ khai, nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ 100%. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tiếp nhận 34.124 hồ sơ khai thuế điện tử, với tổng số tiền nộp ngân sách trên 603,2 tỷ đồng.

Không chỉ doanh nghiệp, người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh cũng ngày càng sử dụng nhiều hơn các nền tảng số của ngành thuế. Đến cuối tháng 6, 16.340 lượt người đã sử dụng ứng dụng eTax Mobile ghi nhận thực hiện thành công nộp thuế điện tử đạt 88,3%.

Quản lý tốt hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn

Với phương châm “gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ”, Chi bộ Thuế cơ sở 1 lãnh đạo triển khai các giải pháp chuyển đổi số theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, để mỗi đổi mới thực sự tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Từ sự lãnh đạo của Chi bộ, chuyển đổi số không chỉ được thể hiện qua các nền tảng, giao dịch điện tử, mà còn được cụ thể hóa bằng tinh thần tiên phong, trách nhiệm, tận tụy của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Thuế Cơ sở 1 hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các kê khai thuế.

Hiệu quả của chuyển đổi số vì thế không chỉ được đo bằng số lượng hồ sơ điện tử hay mức độ ứng dụng công nghệ. Điều quan trọng hơn là người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn, minh bạch và chủ động hơn; cơ quan Thuế có dữ liệu tốt hơn để quản lý; những sai lệch được phát hiện và xử lý sớm hơn. Mỗi bước tiến về công nghệ đồng thời trở thành một bước tiến trong chất lượng quản lý, chất lượng phục vụ và niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với ngành Thuế.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, Chi bộ Thuế cơ sở 1 xác định rõ yêu cầu triển khai chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, thực chất và hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, dữ liệu số làm tài nguyên quan trọng, nền tảng số và công nghệ số làm động lực, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Trên cơ sở đó, đơn vị từng bước đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số gắn với đổi mới sáng tạo; góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thuế Cơ sở 1 tham gia trao đổi trong phiên livestream ra mắt Trung tâm trên nền tảng Facebook.

Thời gian tới, Chi bộ Thuế cơ sở 1 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và cải cách hành chính trở thành những nội dung gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung chuyển đổi số được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; kết quả thực hiện nhiệm vụ số hóa gắn với đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ, trách nhiệm trong thực thi công vụ và thái độ phục vụ nhân dân được coi là những yêu cầu quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thiện hệ thống quản lý thuế số; nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, bảo đảm khả năng chia sẻ, khai thác và tái sử dụng; tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng theo tiến độ; đồng thời tăng cường phối hợp với công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và chính quyền địa phương nhằm duy trì chất lượng dữ liệu, kịp thời cập nhật những biến động phát sinh.

Cùng với đó, Chi bộ chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) để xây dựng hệ thống Trợ lý ảo trên ứng dụng eTax Mobile, hỗ trợ người nộp thuế tự động giải đáp chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến 24/7....

Nhìn từ thực tiễn Thuế cơ sở 1, Nghị quyết 57 đang được cụ thể hóa qua từng bước đổi mới trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ: Nghị quyết định hướng, Chi bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện, chuyển đổi số tạo phương thức làm việc mới, dữ liệu được làm sạch và chuẩn hóa, từ đó nâng cao năng lực quản lý và cuối cùng là tạo ra những thay đổi cụ thể trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đó cũng là cách tinh thần Nghị quyết 57 được cụ thể hóa trong từng công việc, từng quy trình. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, năng lực quản lý được nâng lên; khi quản lý tốt hơn, việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên thuận tiện, minh bạch hơn. Đây là nền tảng để Thuế cơ sở 1 tiếp tục hướng tới một phương thức quản lý minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.