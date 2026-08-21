Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cây trồng

Vụ mùa trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn quan trọng, trong khi thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa nắng xen kẽ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại sinh vật gây hại. Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương trong tỉnh đang tăng cường bám sát đồng ruộng, chủ động dự tính, dự báo và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ năng suất cây trồng.

Nông dân phường Bình Khê kiểm tra sinh trưởng của cây trồng trên đồng ruộng.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), hiện trà lúa mùa sớm trên địa bàn tỉnh đang ở giai đoạn đứng cái; trà mùa trung và mùa muộn cũng đang từ đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh. Đây là thời kỳ cây lúa khá mẫn cảm với điều kiện thời tiết bất thuận cũng như sự phát sinh, gây hại của nhiều đối tượng sinh vật.

Dự báo thời gian tới, mưa nắng xen kẽ sẽ khiến cho sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, chuột và một số đối tượng khác phát sinh mạnh. Đáng chú ý, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang có nguy cơ gây hại bộ lá đòng trên những trà lúa trổ bông vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang xuất hiện với mật độ phổ biến 2-3 con/m², cao 5-7 con/m², cục bộ trên 10 con/m² tại các phường Hoàng Quế, Đông Triều, An Sinh, Móng Cái 3, Mông Dương và các xã Lương Minh, Đường Hoa. Dự kiến, sâu non nở và gây hại từ ngày 10/8 trở đi, mật độ phổ biến 25-30 con/m², nơi cao 50-70 con/m², cục bộ khoảng 100 con/m².

Trong khi đó, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 5 đang gây hại tại các phường Đông Triều, Mạo Khê, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Móng Cái 3, Phong Cốc và các xã Lương Minh, Thống Nhất. Mật độ phổ biến 150-200 con/m², cao 700-800 con/m², cục bộ trên 1.500 con/m². Thời gian tới, rầy tiếp tục nở, gia tăng mật độ và gây hại trên các trà lúa từ đẻ nhánh rộ đến trổ bông; cục bộ có thể hình thành ổ trên 3.000 con/m², gây cháy rầy thành từng chòm, từng ổ nếu không được phòng trừ kịp thời.

Bệnh khô vằn cũng đang phát sinh, gây hại mạnh trên các trà lúa, nhất là giai đoạn đứng cái - làm đòng.

Với điều kiện nắng mưa xen kẽ, bệnh được dự báo tiếp tục phát sinh mạnh, tỷ lệ bệnh nơi cao có thể lên tới 30-50% số dảnh, cục bộ có diện tích gây lụi, chết lúa. Đối với chuột, tình trạng gây hại được ghi nhận tại các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa và các phường Móng Cái 3, Phong Cốc. Tỷ lệ hại phổ biến 0,3-0,5%, nơi cao 3-5%, cục bộ trên 10%. Đây cũng là đối tượng được dự báo tiếp tục phá hại trong thời gian tới, có khả năng ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không thực hiện thường xuyên, liên tục các biện pháp kỹ thuật diệt chuột.

Việc sinh vật gây hại xuất hiện tại nhiều địa bàn cho thấy yêu cầu chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý ngay từ cơ sở đang trở nên cấp thiết. Thời điểm này, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến thời tiết và mật độ sinh vật gây hại để hướng dẫn người dân phòng trừ đúng thời điểm, đúng đối tượng.

Theo đó, đối với cây lúa, các địa phương chủ động tiêu úng, điều tiết nước hợp lý, áp dụng tưới ướt - khô xen kẽ; chăm sóc, bón phân cân đối, tăng kali, hạn chế đạm; thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng gây hại. Với rau màu, tăng cường chăm sóc, tỉa dặm, tiêu thoát nước sau mưa và chủ động nguồn giống để khôi phục diện tích bị thiệt hại. Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, tranh thủ thu hoạch, cắt tỉa, tiêu thoát nước, dựng cây bị đổ và chăm sóc phục hồi sau thiên tai. Ngoài ra, ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường điều tra, dự tính, dự báo, cử cán bộ bám sát đồng ruộng; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường…