Thúc đẩy tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của trung ương và tỉnh, các ngân hàng trên địa bàn Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của gia đình anh Nguyễn Văn Duy (khu Tân Thành 1, phường An Sinh).

Với 10 tỷ đồng vay từ ngân hàng, anh Nguyễn Văn Duy (khu Tân Thành 1, phường An Sinh) có thêm nguồn lực để đầu tư chuồng trại, máy móc, thức ăn chăn nuôi cho trang trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn, khép kín, đồng bộ. Trang trại của anh Duy hiện chăn nuôi hơn 4.000 con lợn thịt và trên 400 con lợn nái. Trang trại phát triển tốt, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, mang lại doanh thu 8-10 tỷ đồng/năm.

Anh Nguyễn Văn Duy cho biết: "Nguồn vốn là yếu tố then chốt để phát triển sản xuất, vì vậy tôi rất cần nguồn vốn vay của các ngân hàng để có thể duy trì sản xuất, ổn định kinh doanh, phát triển bền vững. Bởi khi chủ động nguồn vốn tôi có thể dễ dàng mua con giống, thức ăn và các chế phẩm chăn nuôi khác. Thời gian qua, tôi được các ngân hàng tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng về thủ tục, thời gian, hồ sơ để tiếp cận với chương trình ưu đãi. Hiện tôi đang nghiên cứu vay thêm vốn để đầu tư trên 20.000 con gà đẻ cung cấp trứng cho thị trường tại Quảng Ninh".

Nguồn vốn tín dụng luôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; điều chỉnh giảm lãi suất huy động nhằm kéo giảm lãi suất cho vay; triển khai đa dạng các chương trình tín dụng. Việc đơn giản hóa các thủ tục vay vốn cũng được tích cực triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn kịp thời.

Với nguồn vốn vay ngân hàng, trang trại trồng hoa lan hồ điệp công nghệ cao của gia đình anh Lê Xuân Liêm (phường Bình Khê) phát triển ổn định.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu tư, cung ứng vốn tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương, phát triển bền vững. Tính đến hết tháng 7/2026, dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 240.000 tỷ đồng, tăng 7,28% so với cuối năm 2025. Trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 33.600 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2025, chiếm 14% tổng dư nợ tín dụng tại Quảng Ninh.

Ông Đỗ Xuân Hoà, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh, cho biết: "Tính đến 31/7/2026, dư nợ của Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 60% tổng dư nợ với số tiền gần 8.000 tỷ đồng. Phát huy vai trò của ngân hàng chủ lực cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh sẽ nắm bắt nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian thẩm định, đơn giản hoá thủ tục hồ sơ, triển khai giải ngân, thu nợ qua ứng dụng ngân hàng số. Đồng thời, linh hoạt cơ chế tài sản bảo đảm, nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm, kiểm soát dòng tiền trả nợ trực tiếp của khách hàng qua hợp đồng tiêu thụ nông sản; phối hợp với các hội kiện toàn các tổ vay vốn để tăng cường cho vay đối với hội viên".

Bám sát định hướng điều hành và mục tiêu cao nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các ngân hàng tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ; chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, tiếp tục tạo đòn bẩy cho sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.