Đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh lương thực

Bám sát định hướng phát triển nhanh, bền vững của Đảng bộ thành phố, các địa phương trên địa bàn tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh lương thực.

Nông dân phường Đông Triều thu hoạch vụ lúa mùa 2026.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định định hướng phát triển thành phố nhanh, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả các nguồn lực. Cụ thể hóa định hướng đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu đặt ra là tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, phát triển các vùng sản xuất tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở này, đảm bảo an ninh lương thực được xác định là một trong những điều kiện nền tảng để bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố khả năng ứng phó trước những biến động. Đặc biệt, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi thành phố phát triển theo hướng hiện đại; quy mô dân số, hoạt động dịch vụ, du lịch và nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

Năm 2026, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 62.110ha, sản lượng lương thực có hạt khoảng 215.742 tấn; tăng trưởng toàn ngành phấn đấu đạt khoảng 4%.

Đây là những chỉ tiêu quan trọng nhằm duy trì năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung nông sản và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thành phố tập trung phát huy lợi thế sản xuất của từng địa bàn, gắn duy trì sản lượng lương thực với nâng cao chất lượng và hiệu quả canh tác.

Tại phường Đông Triều, địa phương có thế mạnh về trồng lúa, việc tổ chức sản xuất theo vùng tập trung, sử dụng giống chất lượng cao và chủ động nguồn nước được xác định là những giải pháp trọng tâm. Vụ chiêm xuân năm 2026, phường gieo cấy 1.330ha lúa, trong đó 1.300ha sử dụng giống chất lượng cao; đồng thời quy hoạch 16 vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao với tổng diện tích 377,7ha. Địa phương còn có 28 trạm bơm phục vụ tưới tiêu, 33 máy làm đất và 8 máy gặt đập liên hợp, góp phần bảo đảm thời vụ, giảm công lao động và hạn chế thất thoát sau thu hoạch.

Tại phường Hiệp Hòa, phát huy lợi thế vùng canh tác rau màu, người dân, doanh nghiệp tập trung chăm sóc, thu hoạch các loại rau phục vụ thị trường, nhất là vào những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Với quy mô 1.120ha rau màu, sản lượng trên 19.000 tấn/năm, để phát huy hiệu quả vùng sản xuất rau tập trung, thời gian qua, phường Đông Triều đã chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng quy trình canh tác an toàn, tăng cường quản lý sâu bệnh, sử dụng hợp lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Cùng với duy trì diện tích sản xuất, phường khuyến khích người dân bố trí thời vụ linh hoạt, đa dạng chủng loại rau và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Mới đây, phường đã phối hợp tổ chức lớp huấn luyện Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây rau cho 30 nông dân chuyên canh, hướng tới giảm chi phí đầu vào, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ ở phường Đông Triều, phường Hiệp Hòa, thời gian qua, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát quỹ đất, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, duy trì diện tích lúa, mở rộng vùng rau màu và nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Đông. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản được định hướng phát triển theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Thành phố cũng chú trọng hình thành các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến khích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GAP và hữu cơ, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ nguồn lương thực, thực phẩm, tăng cường liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối; chủ động dự báo cung cầu, xây dựng phương án dự trữ, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường, thiên tai, dịch bệnh.