Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 phê duyệt Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.

100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC được đánh giá, giám sát trên môi trường điện tử

Mục tiêu của Đề án là xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá, chấm điểm công tác cải cách TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương toàn diện, xuyên suốt từ quy định đến thực hiện TTHC, bảo đảm đánh giá thực chất, đầy đủ, chính xác mức độ cải cách TTHC theo thời gian thực dựa trên dữ liệu, phục vụ chỉ đạo, điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đề án phấn đấu 100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC được số hóa, thực hiện, theo dõi, đánh giá, giám sát trên môi trường điện tử. Ít nhất 80% dữ liệu để đánh giá, chấm điểm được thu thập tự động trên cơ sở kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các Nền tảng, Hệ thống thông tin khác.

Cảnh báo sớm các nhiệm vụ thực hiện chậm, muộn

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu và cập nhật theo thời gian thực hoặc theo tần suất cập nhật phù hợp với đặc tính của từng nguồn dữ liệu; công bố, công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Pháp luật quốc gia; kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có kết quả thấp hoặc các "điểm nghẽn" hoặc các nhiệm vụ thực hiện chậm, muộn.

Phạm vi và phương thức đánh giá

Phạm vi đánh giá gồm: Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

Phương thức đánh giá: Việc đánh giá thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện TTHC, điều kiện kinh doanh.

2 nhóm chỉ số đánh giá, chấm điểm

1- Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp

a) Chất lượng kiểm soát quy định TTHC, điều kiện kinh doanh trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

b) Kết quả, chất lượng rà soát và thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

c) Mức độ hài lòng về kết quả cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC.

2- Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

a) Công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC: Công bố, công khai thông tin TTHC; công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC.

b) Kết quả và chất lượng giải quyết TTHC: Kết quả giải quyết TTHC; chất lượng giải quyết TTHC.

c) Số hóa và tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ; tái sử dụng dữ liệu.

d) Mức độ hài lòng trong thực hiện TTHC.

Các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần và điểm số chi tiết của các chỉ số được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Đánh giá theo 5 mức độ

Quyết định quy định việc tổng hợp kết quả, đánh giá, chấm điểm cải cách TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đánh giá điểm số của các nhóm chỉ số mà bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đạt được.

Kết quả đánh giá được xác định, phân loại cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp theo 05 mức độ: Xuất sắc; Tốt; Khá; Trung bình và yếu.

Việc đánh giá, chấm điểm các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo các tiêu chí của Đề án phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành cải cách TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2026.