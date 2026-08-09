Chuẩn hóa sớm đội tàu du lịch trên vịnh Bái Tử Long

Khởi động hải trình đầu tiên đưa khách đi tham quan trên vịnh Bái Tử Long vào cuối tháng 3/2025, Tập đoàn Everland với 2 tàu du lịch Crystal Holidays 991 và Crystal Holidays 992 hiện cũng là đội tàu duy nhất đang phục vụ khách du lịch tại đây. Còn lại tất cả vẫn nằm trong lộ trình và với những quy định mới nhất thì Quảng Ninh đã cho thấy định hướng chuẩn hóa ngay từ đầu đội tàu du lịch trên vùng vịnh rộng lớn này.

Vịnh Bái Tử Long hiện mới có 2 tàu du lịch Crystal Holidays của Tập đoàn Everland đầu tư đưa du khách tham quan trên vịnh. Ảnh: ĐVCC

Gỡ nút thắt về điểm đến

Theo thống kê của Bến cảng quốc tế Ao Tiên, đội tàu Crystal Holidays trong năm 2025 chạy 71 chuyến với tổng số 2.103 khách. Năm 2026, tính đến đầu tháng 8, đội tàu chạy tổng số 29 chuyến với tổng số 1.118 khách. Như vậy, trung bình mỗi chuyến tàu chỉ dao động mức 30-40 khách, tương đối thấp so với công suất thực tế của tàu là khoảng 100 khách. Các tàu du lịch này đều xuất phát từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên. Ở giai đoạn thí điểm thời gian qua, du khách vẫn đang được ưu đãi miễn phí tham quan vịnh Bái Tử Long, chỉ phải trả phí qua cảng và chi phí sử dụng các dịch vụ trên tàu du lịch theo nhu cầu.

Thực trạng trên cho thấy, các hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long chưa có nhiều sức hút. Điều này có nguyên do của nó. Vịnh Bái Tử Long hiện có 10 hành trình tham quan trên vịnh và 3 hành trình kết nối với vịnh Hạ Long. Các hành trình này có nhiều điểm đến trên tuyến, như: Đảo Tây Hoi, hòn Mèo Lười, hang Nhà Trò, hang Phất Cờ, Khu nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen), làng chài cống Lão Vọng, công viên Hòn Xếp, đảo Trà Ngọ Lớn, hòn Thiên Nga, khu Cái Đé, vụng Trà Thần (đảo Trà Ngọ lớn), bãi tắm Cái Lim, đảo Ông Cụ, đảo Rều...

Tuy nhiên, các điểm đến này hầu như chưa được đầu tư cảng, bến, phao neo, biển báo và cơ sở hạ tầng du lịch khác đảm bảo điều kiện phục vụ khách trải nghiệm (ngoại trừ các đảo của Vân Đồn). Vì vậy thời gian qua các đoàn khách đi tham quan vịnh Bái Tử Long mới chỉ được ở trên tàu ngắm cảnh và ăn uống, vui chơi, chứ chưa thể xuống vịnh tắm biển, chèo kayak, tham quan hang động… như mong đợi.

Hang Luồn nằm trong khu vực Cái Đé trên vịnh Bái Tử Long.

Đây là hạn chế đáng kể trong việc thu hút du khách, cũng như các chủ tàu đầu tư và lựa chọn khai thác tại vùng vịnh Bái Tử Long. Ông Tạ Đức Quyền, Giám đốc điều hành Bến cảng quốc tế Ao Tiên, bày tỏ: "Hiện nay, phí tham quan vịnh chưa thu, chủ đầu tư cảng cũng có những ưu đãi với chủ tàu, nhưng họ vẫn chờ đợi có điểm vui chơi giải trí trong quá trình tham quan vịnh. Vậy nên, doanh nghiệp mong muốn chính quyền đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng các điểm vui chơi, giải trí phục vụ khách trải nghiệm trên tuyến để thu hút du khách, cũng như các tàu du lịch đưa khách đến nhiều hơn. Chúng tôi đã và đang làm việc với một số doanh nghiệp, dự kiến là tháng 10/2026 sẽ có một doanh nghiệp của Hải Phòng đưa tàu du lịch về đón khách tại cảng Ao Tiên. Đầu năm 2027 sẽ tiếp tục có thêm một số doanh nghiệp khác nữa".

Qua tìm hiểu của phóng viên cho thấy, hiện không ít doanh nghiệp đã có văn bản, trao đổi với địa phương đề nghị cho tàu đóng mới, hoặc tàu đang hoạt động tại vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ di chuyển xuống Vân Đồn đón khách theo các hành trình tham quan trên vịnh Bái Tử Long. Địa phương đã hướng dẫn để doanh nghiệp làm các thủ tục theo quy định của tỉnh.

Như vậy, chỉ trong một thời gian nữa, số lượng tàu du lịch đưa vào hoạt động trên vùng vịnh này hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, đi cùng với đó, việc đầu tư các điểm vui chơi, giải trí trên vịnh cũng cần được tháo gỡ nút thắt và xúc tiến mạnh mẽ hơn, bởi vấn đề này tồn tại cũng đã hơn 1 năm kể từ khi khởi động hải trình đầu tiên đưa du khách đi tham quan trên vịnh Bái Tử Long.

Du khách trải nghiệm dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch Crystal Holidays. Ảnh: ĐVCC

Một điểm khởi sắc là vào tháng 5, 6 vừa qua, 2 khu neo đậu tàu lưu trú tại khu vực hang Nhà Trò và hang Phất Cờ đã được công bố hoạt động. Cho đến nay, đặc khu Vân Đồn đã tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng, như phao neo và các biển báo, hoa tiêu đảm bảo hoàn thiện và có thể đưa vào khai thác.

Trong đó, khu neo đậu tàu du lịch lưu trú qua đêm tại khu vực hang Nhà Trò có diện tích vùng nước sử dụng hơn 16,2ha, khả năng tiếp nhận khoảng 10 tàu du lịch neo đậu cùng lúc, mỗi tàu có sức chứa đến 150 khách. Khu neo đậu hang Phất Cờ vùng nước sử dụng là 10,62ha, có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn nước 2,5m, sức chở đến 150 khách. Đây là một bước tiến quan trọng, gia tăng thêm cơ hội thu hút du khách và doanh nghiệp tàu du lịch đến với vùng vịnh Bái Tử Long, cũng như thúc đẩy việc liên kết du lịch giữa 2 vùng vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Chuẩn hóa đội tàu du lịch

Mặc dù mới triển khai ở giai đoạn đầu nhưng Quảng Ninh xác định chuẩn hóa sớm đội tàu du lịch trên vịnh Bái Tử Long. Ngày 31/7/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo 100% tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long là tàu vỏ thép, hoặc chất liệu tương đương; đưa vào triển khai thí điểm hệ thống tàu du lịch điện tại vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Bãi tắm Cái Lim là một điểm đến trong hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long.

Trước đó, theo văn bản số 3139/UBND-GTCN&XD ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh về việc phát triển tàu du lịch hoạt động trên vịnh Bái Tử Long, tỉnh xác định chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mới, hoặc điều chuyển tàu du lịch từ nơi khác (đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ theo quy định hiện hành, các tiêu chí khuyến khích của tỉnh) về hoạt động trên vịnh Bái Tử Long.

Cụ thể, khuyến khích đầu tư đóng mới, đưa vào hoạt động các tàu du lịch sử dụng năng lượng xanh. Về tiêu chuẩn, đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành và các tiêu chí khuyến khích của UBND tỉnh tại Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 8/10/2024 quy định các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các quy định điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ gửi văn bản đăng ký, cam kết đầu tư, hoặc điều chuyển tàu du lịch (số lượng tàu, thông số kỹ thuật, tiến độ đưa tàu vào hoạt động) về Sở Xây dựng để được hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và các nội dung liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo quy định, phù hợp hạ tầng cảng bến, khu neo đậu.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các phường, đặc khu: Cẩm Phả, Cửa Ông, Vân Đồn nghiên cứu, đầu tư các khu neo đậu, nâng cấp cảng, bến khách trên vịnh Bái Tử Long theo quy hoạch thuộc phạm vi quản lý. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng cảng, bến, khu neo đậu theo quy hoạch, phát triển các dịch vụ, sản phẩm du lịch khu vực vịnh Bái Tử Long bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh…