Phê duyệt Đề án “Bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long”

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 31/7 phê duyệt Đề án “Bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long”.

Hoa phất dụ núi bung nở trên sườn núi đá vôi vịnh Hạ Long, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa giàu sức sống. Ảnh: Khánh Giang

Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử và vịnh Bái Tử Long; bảo tồn bền vững và khai thác, phát huy hiệu quả, nâng tầm giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và vịnh Bái Tử Long thành hệ sinh thái di sản liên vùng, hoàn chỉnh; hình thành mô hình mẫu về quản trị di sản tích hợp cho Việt Nam và khu vực.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu chuyển hóa hệ thống di sản thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Quảng Ninh và đất nước trong kỷ nguyên mới chủ yếu dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kinh tế di sản trở thành cấu phần quan trọng của nền kinh tế sáng tạo; đóng góp từ khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và vịnh Bái Tử Long vào GRDP của Quảng Ninh chiếm tỷ trọng cao.

Qua đó, khẳng định vị thế trong các lĩnh vực chiến lược, có sức lan toả và đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của tỉnh và đất nước trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, bảo đảm phát triển toàn diện, bền vững, trong đó phát triển không chỉ đo bằng quy mô mà còn được đo bằng mức độ thụ hưởng, chất lượng cuộc sống của cộng đồng và môi sinh đạt chuẩn, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế di sản - văn hóa - du lịch đẳng cấp quốc tế.

Khung cảnh thanh bình của Yên Tử vào mùa thu. Ảnh: Việt Anh

Các mục tiêu cụ thể của đề án được chia thành 2 giai đoạn phấn đấu đến năm 2030 và 2035. Trong đó, đến năm 2030, đề án đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: 100% các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long, Yên Tử và vịnh Bái Tử Long được giám sát sức tải; 100% dữ liệu về giá trị di sản, hiện trạng môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số; 100% các sản phẩm du lịch mới là sản phẩm du lịch sinh thái và mô hình kinh tế tuần hoàn; 100% các giao dịch thanh toán về dịch vụ du lịch vịnh Hạ Long, Yên Tử và vịnh Bái Tử Long không dùng tiền mặt; số lượt khách tham quan vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long đạt khoảng 10-11 triệu lượt/năm; số lượt khách tham quan Yên Tử đạt khoảng 4 triệu lượt/năm; doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan tại vịnh Hạ Long - vịnh Bái Tử Long đạt khoảng 52.000 tỷ đồng/năm (gấp 2,2 lần so với năm 2025); doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan tại Yên Tử đạt khoảng 10.000 tỷ đồng/năm; tỷ lệ đóng góp từ khai thác, phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long, Yên Tử và vịnh Bái Tử Long vào GRDP của tỉnh đạt 5-6%/năm...

Lộ trình thực hiện đề án chia thành 2 giai đoạn: 2026 - 2030 và 2030 - 2035.