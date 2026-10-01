Tác phẩm dự thi Giải Báo chí về Xây dựng Đảng - Búa liềm vàng 2026 Những gương mặt trẻ tỏa sáng từ đường lò Mông Dương

Từ những đường lò sâu dưới lòng đất đến những sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng; từ người thợ trực tiếp sản xuất đến những gương mặt trẻ tiêu biểu của Quảng Ninh, lớp trẻ Than Mông Dương đang viết câu chuyện trưởng thành bằng chính lao động, trí tuệ và trách nhiệm. Phía sau những danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu” là hành trình được tôi luyện từ thực tiễn sản xuất, từ môi trường công tác Đoàn và quá trình phấn đấu, rèn luyện của những người trẻ.

Những sáng kiến mang dấu ấn tuổi trẻ

Ở Than Mông Dương, điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, đi xa, những người trẻ có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thử thách. Với họ, trưởng thành không chỉ là nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm mà còn là quá trình biết biến những khó khăn trong thực tiễn thành động lực để tìm tòi, sáng tạo.

Lê Ngọc Khánh là một trong những người trẻ trưởng thành từ chính môi trường ấy. Sinh ra và lớn lên tại vùng than Cẩm Phả trong một gia đình có truyền thống công nhân mỏ, năm 2015, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác mỏ, Khánh lựa chọn trở thành công nhân đào lò tại Phân xưởng Đào lò 5.

Lê Ngọc Khánh kiểm tra hiện trường.

Hơn 3 năm trực tiếp làm việc trong hầm lò đã giúp người kỹ sư trẻ có được những trải nghiệm thực tế quý giá trước khi chuyển sang công tác tại Phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ năm 2018. Tại đây, Khánh trực tiếp phụ trách thiết kế các biện pháp kỹ thuật, giám sát thi công tại các phân xưởng khai thác, đào lò. Thường xuyên xuống hiện trường, tiếp xúc với người lao động và nắm bắt những vấn đề phát sinh trong sản xuất, những kiến thức từ thực tế từng bước được anh chuyển hóa thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể

Lê Ngọc Khánh nhận giải người thợ trẻ giỏi toàn quốc.

Trong quá trình công tác, Khánh có nhiều sáng kiến liên quan đến đào lò, vận tải, thông gió, tận thu tài nguyên và cải thiện điều kiện làm việc. Nổi bật có giải pháp tận thu tài nguyên than tại trụ bảo vệ lò chợ, làm lợi hơn 3,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Khánh được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc; cùng năm, anh được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc và “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của tỉnh Quảng Ninh.

Lê Ngọc Khánh nhận giải Gương mặt trẻ tiêu biểu.

Cũng trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, Nguyễn Quang Toàn bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ những đường lò Than Mông Dương. Từ tháng 9/2016 đến tháng 10/2018, Toàn là công nhân thợ lò tại Phân xưởng Khai thác 9. Sau đó, anh chuyển sang công tác tại Phòng Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Đặc thù công việc khiến Toàn thường xuyên có mặt tại hiện trường. Mỗi tuần, anh bố trí từ 2-3 buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật, an toàn tại các vị trí sản xuất; đồng thời trao đổi với người lao động để nhận diện những vấn đề cần khắc phục.

Từ thực tiễn ấy, Toàn có nhiều sáng kiến dự báo, loại trừ nguy cơ mất an toàn, phòng chống thiên tai, số hóa công tác tuyên truyền, sát hạch và nâng cao hiệu quả quản lý hiện trường. Đáng chú ý, giải pháp phát huy vai trò mạng lưới an toàn vệ sinh viên đã giúp phát hiện và triệt tiêu 2.192 kiến nghị về nguy cơ mất an toàn.

Những kết quả đó cho thấy, với người trẻ ở Than Mông Dương, sáng tạo không bắt đầu từ những điều xa xôi mà bắt đầu từ chính công việc hằng ngày, từ những vấn đề họ trực tiếp nhìn thấy và tìm cách giải quyết.

Từ người thợ trẻ đến lực lượng kế cận

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Lê Ngọc Khánh và Nguyễn Quang Toàn không chỉ nằm ở những sáng kiến hay các danh hiệu được trao tặng. Đằng sau đó là quá trình phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành cả về chuyên môn, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị.

Khánh được kết nạp Đảng năm 2022 tại Chi bộ Phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ. Toàn được kết nạp Đảng năm 2020 tại Chi bộ Phòng Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Nếu Khánh được biết đến với hành trình từ người thợ lò trở thành kỹ sư, “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc thì Toàn lại tạo dấu ấn qua công tác kỹ thuật an toàn, hoạt động công tác Đoàn và phong trào sáng tạo trẻ. Toàn hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty, Bí thư Chi đoàn Khối Điều hành - An toàn - Tiêu thụ. Năm 2025, Toàn được tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực lao động sản xuất” của tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Quang Toàn nhận giải Gương mặt trẻ tiêu biểu.

Từ những trường hợp cụ thể ấy có thể thấy, việc phát hiện và bồi dưỡng thanh niên ở Than Mông Dương không tách rời thực tiễn sản xuất. Người trẻ được đánh giá qua hiệu quả công việc, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với tập thể và khả năng đảm nhận những nhiệm vụ mới.

Trong quá trình công tác Đoàn, Toàn thường xuyên theo sát đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; qua những lần kiểm tra hiện trường cũng trực tiếp trao đổi với công nhân để hiểu hơn những khó khăn, từ đó có những đề xuất phù hợp trong công tác chuyên môn. Đó cũng là môi trường để người trẻ rèn luyện khả năng tập hợp quần chúng, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến.

Nguyễn Quang Toàn nhận giải người thợ trẻ giỏi toàn quốc.

Từ nguồn đoàn viên trẻ, công tác phát triển Đảng tại Công ty những năm qua được quan tâm thực hiện. Hằng năm, có từ 20-25 đoàn viên ưu tú của Than Mông Dương đã được kết nạp Đảng. Từ những người thợ trẻ trực tiếp sản xuất, thông qua lao động, sáng tạo, phong trào Đoàn và quá trình rèn luyện, một bộ phận đoàn viên từng bước trưởng thành, trở thành đảng viên trẻ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ Đoàn và lực lượng kế cận của doanh nghiệp.

Trao cơ hội để tuổi trẻ khẳng định mình

Một danh hiệu có thể ghi nhận một thời điểm, nhưng để một người trẻ trưởng thành cần cả một quá trình. Với Than Mông Dương, quá trình đó được tạo nên từ môi trường sản xuất, từ những nhiệm vụ cụ thể và từ cơ hội để thanh niên được thể hiện năng lực.

Từ những trải nghiệm trực tiếp dưới lòng đất, Khánh và Toàn mang vốn thực tiễn ấy vào công tác chuyên môn, tiếp tục nhận nhiệm vụ và phát huy vai trò trong công tác Đoàn. Ở Than Mông Dương, các mô hình sáng tạo trẻ được duy trì thông qua Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật trẻ; nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu, áp dụng vào sản xuất. Qua phong trào, những nhân tố tích cực được phát hiện và tạo điều kiện tiếp tục phát huy năng lực.

Từ những người trẻ như Khánh, Toàn, có thể thấy một điều rõ nét, khi thanh niên được đặt vào môi trường thực tiễn, được giao nhiệm vụ phù hợp và có cơ hội cống hiến, năng lực của họ không chỉ được phát huy trong công việc mà còn trở thành nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Hôm nay, họ là một người công nhân mới bước xuống đường lò. Ngày mai, họ có thể trở thành một thợ giỏi. Sau đó là cán bộ kỹ thuật, cán bộ Đoàn, Đảng viên. Và từ những con người trưởng thành trong thực tiễn ấy, doanh nghiệp có thêm những hạt giống cho đội ngũ kế cận.

Đó là hành trình không thể diễn ra trong ngày một ngày hai mà cần một môi trường đủ rộng để người trẻ thử sức, một tổ chức đủ gần để đồng hành, một tập thể đủ tin tưởng để giao việc và một quá trình rèn luyện đủ bền bỉ để biến nhiệt huyết thành bản lĩnh. Ở Than Mông Dương, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn.

Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty Than Mông Dương.

Dưới những đường lò sâu của Than Mông Dương, những người trẻ vẫn đang từng ngày làm việc, sáng tạo và khẳng định mình. Với họ, những danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu” không phải điểm kết thúc, mà là những dấu mốc trên hành trình trưởng thành. Từ lòng đất Mông Dương, họ đang đi lên bằng đôi tay của người thợ, trí tuệ của người kỹ sư và trách nhiệm với tập thể, doanh nghiệp; qua đó góp phần hình thành lực lượng trẻ kế cận, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của những thế hệ thợ mỏ.