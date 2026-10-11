Đảng viên trẻ gieo những giá trị đẹp từ lớp học nhỏ

Với cô giáo Diệp Thanh Hoa, vai trò người đảng viên và trách nhiệm của người giáo viên luôn gắn bó mật thiết trong hành trình gieo tri thức, bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. Từ sự tận tâm trên bục giảng đến tinh thần trách nhiệm của người Bí thư Chi bộ 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cô luôn nỗ lực nêu gương bằng chính việc mình làm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tập thể và nuôi dưỡng những thế hệ học trò trưởng thành.

Cô giáo Diệp Thanh Hoa cùng học sinh đọc sách tại sân trường.

Đổi mới từ những giờ học hằng ngày

Sinh năm 1993, vào ngành giáo dục từ tháng 08/2016, cô giáo trẻ Diệp Thanh Hoa luôn quan niệm đổi mới phương pháp dạy học phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo cô giáo Hoa, công nghệ có thể mở ra những cách tiếp cận mới, nhưng điều quan trọng vẫn là giúp các em hiểu bài, hứng thú học tập và chủ động khám phá kiến thức. Quan niệm ấy được cô thể hiện trong chuyên đề cấp trường môn Lịch sử với bài “Nhà nước Văn Lang – Nhà nước Âu Lạc”.

Cô giáo Diệp Thanh Hoa hướng dẫn học sinh tìm hiểu hình ảnh trống đồng qua bảo tàng số.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức qua sách giáo khoa và hình ảnh minh họa thông thường, cô mạnh dạn ứng dụng kính thực tế ảo (VR) và bảo tàng số để học sinh có cơ hội quan sát, khám phá, tương tác trực quan với nội dung bài học. Những hình ảnh về lịch sử dân tộc, trong đó có hình ảnh trống đồng, trở nên gần gũi hơn khi được đưa vào không gian trải nghiệm. Học sinh không chỉ nghe cô giảng mà còn được quan sát, tìm hiểu và đặt câu hỏi. Nhờ đó, kiến thức lịch sử có thêm những điểm chạm với sự tò mò, hứng thú của trẻ nhỏ.

Cô giáo Diệp Thanh Hoa chia sẻ: Thiết bị công nghệ không thay thế vai trò của người giáo viên. Ngược lại, giáo viên càng phải đầu tư nhiều hơn vào nội dung, cách tổ chức và khả năng dẫn dắt để mỗi giờ học thực sự đem lại hiệu quả. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn và khơi gợi mong muốn tự tìm hiểu.

Học sinh trải nghiệm kính thực tế ảo trong giờ học có giáo viên dự giờ.

Tinh thần đổi mới ấy tiếp tục được cô vận dụng trong môn Toán. Với sáng kiến cấp thành phố “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 trực quan hóa tư duy hình học không gian thông qua công nghệ tương tác và các sân chơi toán học trực tuyến tại một số trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, cô khai thác công nghệ thực tế ảo và các hình thức tương tác để giúp học sinh tiếp cận những kiến thức hình học không gian vốn khá trừu tượng. Từ thực tế giảng dạy, cô nhận thấy khi được quan sát và tương tác trực tiếp với hình ảnh, học sinh có thêm điều kiện hình dung mối quan hệ giữa các yếu tố hình học, qua đó từng bước hình thành tư duy và sự chủ động trong học tập.

Những nỗ lực trong chuyên môn được ghi nhận qua các danh hiệu: Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2024–2025, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2025–2026; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2023–2024, 2024–2025, 2025–2026 và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2025–2026. Năm 2025, cô được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Đó là những dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình công tác của một giáo viên trẻ. Tuy nhiên, điều giúp cô tiếp tục gắn bó với nghề vẫn là niềm vui khi nhìn thấy học sinh tiến bộ, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết tự tìm tòi và có thêm động lực để chinh phục những kiến thức mới.

Nêu gương từ những việc mình làm

Được kết nạp Đảng ngày 29/06/2015 khi còn là sinh viên, Diệp Thanh Hoa luôn ý thức rằng người đảng viên phải thể hiện trách nhiệm trước hết trong công việc và cách ứng xử hằng ngày. Khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ 1, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, yêu cầu ấy càng trở nên cụ thể hơn. Công việc đòi hỏi sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể, bởi hiệu quả hoạt động của chi bộ không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân.

Với cô giáo Hoa, làm Bí thư Chi bộ không có nghĩa là tách mình khỏi công việc chuyên môn hay chỉ tập trung vào những nhiệm vụ hành chính. Ngược lại, sự gương mẫu của người đứng đầu cần được thể hiện ngay trong từng giờ dạy, tinh thần phối hợp với đồng nghiệp và thái độ trước những việc khó. Khi có nhiệm vụ mới, bản thân phải chủ động tìm hiểu, mạnh dạn đề xuất cách làm phù hợp và sẵn sàng cùng đồng nghiệp tháo gỡ khó khăn. Khi triển khai hoạt động giáo dục, cần lắng nghe ý kiến của giáo viên, phụ huynh, đồng thời chú ý đến khả năng tiếp nhận của học sinh để điều chỉnh cách tổ chức cho sát thực tế. Những việc ấy không phải lúc nào cũng tạo nên kết quả có thể nhìn thấy ngay. Nhưng từ sự thống nhất trong cách làm, tinh thần trách nhiệm của mỗi người và sự phối hợp giữa các bộ phận, công việc chung từng bước được triển khai hiệu quả hơn.

Buổi sinh hoạt chuyên đề quý II của Chi bộ 1, Đảng bộ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Trong môi trường trường học, nơi mỗi ngày đều có những công việc mới phát sinh, người đứng đầu chi bộ càng cần giữ được sự gần gũi, lắng nghe và chia sẻ. Bởi để nghị quyết đi vào thực tiễn, bên cạnh việc xác định đúng nhiệm vụ, còn cần sự đồng thuận và tinh thần tự giác của từng đảng viên. Từ thực tế công tác, cô giáo Hoa cho rằng việc nêu gương không nên dừng ở những lời nhắc nhở hay yêu cầu đối với đồng nghiệp. Bản thân người đứng đầu phải làm trước, làm nghiêm túc và có trách nhiệm với phần việc được giao. Khi mỗi đảng viên nhận thức rõ vai trò của mình, chủ động hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và cùng hướng đến mục tiêu chung, tinh thần xây dựng Đảng sẽ được thể hiện ngay trong hoạt động thường ngày của nhà trường.

Với một đảng viên trẻ làm công tác giáo dục, trách nhiệm ấy còn gắn liền với việc chăm lo cho sự trưởng thành của học sinh. Mỗi giờ dạy, mỗi hoạt động tập thể hay cách ứng xử của thầy cô đều có thể trở thành bài học đối với các em. Bởi vậy, giáo dục học sinh không chỉ nằm trong nội dung bài giảng mà còn được hình thành từ chính tấm gương của những người đang đồng hành cùng các em.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo nhận xét: Đồng chí Diệp Thanh Hoa là giáo viên trẻ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề và luôn chủ động đổi mới trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, cô thể hiện sự gương mẫu, sâu sát trong công việc, có tinh thần xây dựng tập thể và tích cực cùng đồng nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Gắn bó với công tác Đoàn, Đội trong 10 năm tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cô giáo Diệp Thanh Hoa hiểu rằng giáo dục truyền thống cho học sinh tiểu học không thể chỉ dừng lại ở những lời kể hay trang sách. Từ suy nghĩ ấy, trong năm học 2024–2025, cô trực tiếp tham gia lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, phối hợp lựa chọn địa điểm, tổ chức tập luyện và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ”, với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Đằng sau hoạt động là nhiều phần việc đòi hỏi sự chuẩn bị công phu và kiên trì, từ việc lựa chọn nội dung phù hợp, hướng dẫn học sinh tập luyện đến tổ chức để các em thể hiện tốt phần thi.

Với những nỗ lực của cô và trò, Liên đội Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đạt giải Xuất sắc và được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen.

Trong năm học 2025–2026, cô giáo Hoa tiếp tục tham gia triển khai cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”. Thay vì để những lời dạy của Bác chỉ nằm trên trang giấy, cô hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ với việc học tập, rèn luyện và cách ứng xử trong cuộc sống hằng ngày, liên đội nhà trường đạt Giải Nhì và được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen.

Học sinh Trần Anh Thư, lớp 5A3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cùng tham gia cuộc thi chia sẻ: Cô Hoa hướng dẫn chúng em rất tận tình, luôn giải thích cặn kẽ để chúng em hiểu hơn về những lời dạy của Bác Hồ và biết cách vận dụng vào học tập, rèn luyện hằng ngày. Cô cũng khuyến khích chúng em chủ động tìm hiểu, mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình. Nhờ sự hướng dẫn của cô, chúng em hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc thi và có thêm động lực để học tập, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Với cô giáo trẻ Diệp Thanh Hoa, đó cũng là cách thiết thực để thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, bắt đầu từ công việc của mình, đồng hành cùng tập thể và góp phần gieo những hạt mầm tốt đẹp cho thế hệ tương lai.