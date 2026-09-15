Nông dân phường Móng Cái 2 đoàn kết, giúp nhau làm giàu

Thông qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều hội viên Hội Nông dân phường Móng Cái 2 đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả được tận dụng để triển khai mô hình trồng sen hữu cơ.

Hội Nông dân phường Móng Cái 2 hiện có hơn 1.400 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Để phong trào đi vào chiều sâu, hội tập trung hỗ trợ hội viên về vốn, kiến thức và kỹ thuật sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 46,167 tỷ đồng, với 511 hộ vay; dư nợ tại Agribank Chi nhánh Đông Quảng Ninh đạt 3,2 tỷ đồng, với 32 hộ vay. Quỹ Hỗ trợ nông dân do phường quản lý đạt 10 tỷ đồng, đã giải ngân cho 70 hộ thực hiện 5 dự án phát triển kinh tế. Cùng với đó, hội phối hợp tổ chức dạy nghề cho 235 lượt hội viên, 35 lớp tập huấn kỹ thuật và nhiều hoạt động tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả.

Từ nguồn vốn và kiến thức được hỗ trợ, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất. Ông Bùi Văn Trình (khu Bình Minh) từ nghề đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và chế biến thủy sản chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn và Hội Nông dân, gia đình ông đầu tư cải tạo đầm, mở rộng quy mô và áp dụng quy trình nuôi theo hướng VietGAP. Hiện mô hình nuôi tôm của gia đình ông Trình rộng khoảng 6,8ha, tạo việc làm thường xuyên cho 15-18 lao động và khoảng 20 lao động thời vụ.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Trình còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ nuôi tôm trong Chi hội Nông dân nghề nghiệp. Ông Trình chia sẻ: Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi tôm, tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi, đồng thời hỗ trợ những hộ khó khăn phát triển chăn nuôi, cho vay vốn không lấy lãi. Để nâng cao hiệu quả nuôi tôm, người nuôi phải kiểm soát tốt các yếu tố đầu vào, ứng dụng công nghệ và liên tục rút kinh nghiệm từ thực tế sản xuất, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết diễn biến thất thường và dịch bệnh.

Nuôi tôm là một trong những mô hình sản xuất hiệu quả của nông dân phường Móng Cái 2.

Trên địa bàn phường Móng Cái 2 hiện có 55 hộ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại nông - ngư nghiệp, khai thác hơn 150ha nuôi trồng thủy sản ven biển, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động nông thôn. Cùng với nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ cũng tập trung phát triển mô hình sản xuất tổng hợp.

Bà Nguyễn Thị Toán (khu Hồng Phong) cho biết: Mô hình chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp của gia đình tôi sau khi trừ chi phí, tổng thu nhập đạt hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. Tôi cũng tích cực phổ biến kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên trong chi hội, nhiều người đến nay đã phát triển kinh tế hộ gia đình, đời sống ổn định hơn trước đây.

Từ yêu cầu thực tiễn, Hội Nông dân phường Móng Cái 2 đang chuyển mạnh hoạt động về cơ sở, xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp theo từng lĩnh vực. Mới đây, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng sen với 15 hội viên được thành lập, hướng tới sản xuất an toàn, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, đến chế biến và khai thác dịch vụ du lịch gắn với cảnh quan đầm sen.

Thời gian tới, hội tiếp tục gắn phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với xây dựng đô thị văn minh và tái cơ cấu nông nghiệp; định hướng hội viên phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, nâng chất lượng sản phẩm OCOP, mở rộng phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số. Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử cũng được chú trọng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Lam Đăng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Móng Cái 2, cho biết: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần sáng tạo, tạo động lực để hội viên đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường liên kết và chủ động tìm kiếm thị trường. Từ hỗ trợ về vốn, kiến thức, đến xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, phong trào đang từng bước giúp nông dân nâng cao năng lực làm chủ sản xuất, khai thác tốt hơn lợi thế nông nghiệp, kinh tế biển và dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh.